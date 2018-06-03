İYİ Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, liyakatin işe alımlarda tek kural olması gerektiğini belirterek, "Gençler işsiz, Eskişehir gibi bir şehrimizde en büyük sorun genç işsizlik." dedi.

Akşener, partisinin Eskişehir il teşkilatınca Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da yapılacak seçimin sonucunun ne olacağına ilişkin soruyu herkesin kendisine sorması gerektiğini söyledi.

"Hukukun üstünlüğü", "adalet", "demokrasi" ve "OHAL'in kaldırılması" gibi konuların seçilmesi halinde devreye gireceğini ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"Seçildiğimde, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritasını konuşmak için 25 Haziran Pazartesi günü 11.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Kurumların yerli yerine oturtulması gerek. Devlet ve yönetme anlayışına ciddiyetin tekrar dahil edilmesi gerek."

Akşener, işe alımlarda liyakate bakılması gerektiğini belirterek, "Liyakatin işe alımlarda tek kural olması lazım. Gençler işsiz, Eskişehir gibi bir şehrimizde en büyük sorun genç işsizlik." dedi.

Akşener, miting sonunda partisinin Eskişehir milletvekili adaylarını tanıtarak oy istedi.