İYİ Parti tüzük kurultayına gidiyor

25 Mayıs'ta yapılacak kurultayda, İYİ Parti Tüzüğü'nde, teşkilatlanma çalışmaları ve Genel İdare Kurulunun üye sayısının düşürülmesinin de yer aldığı bazı değişiklikler öngörülüyor.