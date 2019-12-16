İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Çıray: İYİ Parti ırkçılıkla suçlanamaz

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, partisince Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin Türkiye için, güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirme ve Suriyelilerin evlerine dönüşüyle ilgili iki önemli hedefinin olduğunu belirtti.

Çalıştayda Türkiye için büyük önem taşıyan bir konu hakkında asgari maliyet ile azami fayda hedefiyle sonuç üretileceğini kaydeden Çıray, Suriyelilerin eve dönüşüyle ilgili planın her yönüyle tarihi bir deklarasyon niteliği taşıyacağını bildirdi.

Çıray, şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin 'iyileştirilmiş' ibaresiyle davet ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemin sürdürüleceği yeni anayasada, her insanın insan olmak bakımından eşit değer taşıdığı, kanunlar önünde aynı derecede ve şekilde eşit olduğunu en kesin dille ifade edebilecektir. Böyle bir parti sırf Suriyelilerin evine dönmesine ilişkin somut ve uygulanabilir bir plan ortaya koydu diye hiç kimse tarafından ırkçılıkla suçlanamaz ve bu kimsenin de haddi olamaz. Bunu kim yapmaya yeltenirse, biz de onları birtakım kirli ve ahlaksız amaçlarını kamufle etmek ve etmeye çalışmakla suçlarız."



