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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Çıray: İYİ Parti ırkçılıkla suçlanamaz
İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Çıray, Suriyelilerin evine dönmesine ilişkin somut ve uygulanabilir bir plan ortaya koyduğu için İYİ Parti'nin ırkçılıkla suçlanamayacağını söyledi.
Politika 16.12.2019, 14:32
İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, partisince Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin Türkiye için, güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirme ve Suriyelilerin evlerine dönüşüyle ilgili iki önemli hedefinin olduğunu belirtti.
Çalıştayda Türkiye için büyük önem taşıyan bir konu hakkında asgari maliyet ile azami fayda hedefiyle sonuç üretileceğini kaydeden Çıray, Suriyelilerin eve dönüşüyle ilgili planın her yönüyle tarihi bir deklarasyon niteliği taşıyacağını bildirdi.
Çıray, şöyle konuştu:
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