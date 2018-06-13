İYİ Parti kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu:

KAYSERİ (AA) - İYİ Partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, "Biz makam için yola çıkmış olsaydık 7 Haziran'dan sonra bana Kültür Bakanlığı teklif edilmişti. Ben kabul etmedim, bunu teklifi hatta zul olarak gördüm. Ben o zaman MHP'de grupbaşkanvekiliydim. Dolayısıyla makam için yola çıkmış olsaydım bakan olurdum o zaman." dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığında milletvekili adaylarıyla beraber basın toplantısı düzenleyen Halaçoğlu, milletvekili adayı olmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dönem MHP milletvekili olduğunu hatırlatan Halaçoğlu, bu partiyi terk etmediklerini, demokrasiyi savundukları için partiden ihraç edildiklerini söyledi.

İnsanların kendisine, "Aday gösterilmediniz, neden hala uğraşıyorsunuz?" diye sorduklarını anlatan Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlar bir şeyi anlamakta zorluk çekiyor. Biz makam için yola çıkmış olsaydık 7 Haziran'dan sonra bana Kültür Bakanlığı teklif edilmişti. Ben kabul etmedim, bunu, teklifi hatta zul olarak gördüm. Ben o zaman MHP'de grupbaşkanvekiliydim. Dolayısıyla makam için yola çıkmış olsaydım bakan olurdum o zaman. Kabul etmedik, o yüzden milletvekili olup olmamam önemli değil, ben tarihçiyim. Bir devletin ayakta kalıp kalmasının hangi şartlara bağlı olduğunu en iyi bilenlerdenim. Haliyle hiçbir milletvekilliğini ne ailemle değişirim ne de devletimle milletimle değişirim. Herhangi bir şekilde gocunmam söz konusu değil. Bizim bu konuda bir kırgınlığımız filan olmaz. Bunlar Türkiye'ye örnek olsun, her şeyin makam, mevki için, maddi şeyler için yapılmayacağını insanlar görsünler. Bana Kayseri'de birinci sırayı teklif ettiler ama ben 'İzmir'de oturacağım, Ankara'ya gideceğim. Bu nedenle Kayseri'ye gidemem. Ayda bir ancak giderim bu da bana yakışmaz, oradan milletvekili olmam doğru olmaz' dedim. İlla milletvekili olmak istesem kabul ederdim."

Halaçoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk dünyası ve yurt dışındaki Türklerle bağlantılı başdanışmanlığını yaptığını, Almanya, Hollanda, Belçika ve Londra'da organizasyonlar düzenlediğini, partililerle bir araya geldiğini kaydetti.

Suriye meselesine de değinen Halaçoğlu, hükümetin neden Esed ile konuşup görüşmediğini anlamadığını belirterek, "Burada yaşayan 3,5 milyon Suriyeli'nin ülkelerine bayrama gitmelerine rağmen geri gelmelerini, neden ülkede yaşamadıklarını, neden gönderilmediklerini anlayamıyorum. Bayramda gidiyorlar demek ki bir sıkıntı yok, öyleyse neden geliyorlar geri çünkü onlara verilen para yüzünden.

Siz 150 milyar lira para harcamışsınız. Neden Suriyelilere ben bu kadar para harcayım? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde sıcak yuvalarında yaşamasın, burada dilencilik yapsınlar? Biz Esad ile de anlaşırız, Suriye'nin toprak bütünlüğünü de sağlarız, onları sıcak yuvalarına da göndeririz, bir sonraki bayramda da gider, onların çayını içeriz." diye konuştu.