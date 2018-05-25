İYİ Parti Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kayseri’yi dünyanın mobilya merkezi ve mobilya üretim merkezi yapacağız. İtalya'nın Milano'su gibi. Dünya buraya gelip mobilya seçecek." dedi.

Akşener, partisince Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Siyasi rekabetin önemli olduğunu belirten Akşener, "Rekabet önce seçmenin lehinedir. Şu anda İYİ Parti olmasaydı cumhurbaşkanı adayı ben olmasaydım bu seçimler nasıl gidecekti. Bugün 3600 konusu, terör tazminatları İYİ Parti sayesinde gündeme geldi." dedi.

Akşener, Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğunu vurgulayarak işsizlik sayınının azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

10 milyon işsizin yüzde 26'sını gençlerin oluşturduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Kayseri’yi biz dünyanın mobilya merkezi ve mobilya üretim merkezi yapacağız. İtalya'nın Milano'su gibi. Dünya buraya gelip mobilya seçecek. Hızlı treni iki yıl içerisinde getireceğiz. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır. Ben bu millet için ölürüm, ben size güvendim siz dört saatte 100 bin imzayı benim için verdiniz."

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştiren Akşener, 25 Haziran'da bu satışları iptal edeceğini anlattı.

Akşener kendisine tülbent getiren vatandaşlara, seçimi kazandığında topladıkları tülbentlerden oluşan bir müze kuracağını söyledi.

Ailesinde engelli bireylerin var olduğunu ifade eden Akşener, "Ben ailesinde engelli yakını olan bir insanım. En öncelikli iş engellilerle ilgili olarak kurum ve kuruluşların yapılmasıdır. Özellikle engelli vatandaşlara ait okullar yapılacak. Sadece bakım ücreti ile bu iş olmaz. Engelli bireylerin hayatın içine katılması gerekiyor." diye konuştu.

İktidar olduklarında israfı bitireceklerini anlatan Akşener, "İsrafı bitireceğiz adaleti tesis edeceğiz Müslüm Gürsel’in bir sözü var. Bu ülkeyi bölmeye çalışıyorlar ya bu mümkün değil. Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar, garipler." şeklinde konuştu.

Akşener, partisinin Kayseri milletvekili adaylarını tanıtmasının ardından kentten ayrıldı.

