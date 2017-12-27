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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.Kırşehir'de Ankara Caddesi'ndeki il parti binasının açılışında konuşan Akşener, İYİ Parti'nin kurulmasının...

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:37
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kırşehir'de
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KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Kırşehir'de Ankara Caddesi'ndeki il parti binasının açılışında konuşan Akşener, İYİ Parti'nin kurulmasının üzerinden 2 ay geçtiğini anımsatarak, bu sürede 11 il teşkilatının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gittiği her ilde kendisine en büyük sorunun işsizlik olarak iletildiğini aktaran Akşener, kendilerinin sanayi yatırımlarını ön planda tutan, işsizlere iş sağlayan bir anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

"Siyasetin Türkiye'de düşen seviyesini ayağa kaldıracağız. Cenabı Allah bize Türkiye'de iyi işler yapmayı nasip edecek" diyen Akşener, iktidara gelmeleri halinde Allah'ın rızasını, vicdanlarının sesini ve milletin teveccühünü her zaman ön planda tutacaklarını dile getirdi.

Akşener açılışta "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" şeklinde kendisine yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığına aday olan genel başkanların, parti başkanlarının milletvekilliğine aday olmasını doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ben milletvekilliğine aday olmayacağım. Hadi bakalım, muhteremleri de görelim. Aynı zamanda milletvekili imzasıyla da aday olmayacağım. 100 bin imza ile aday olacağım. 20 milletvekiliyle aday olunuyor. Ben, siz uygun görürseniz aday olacağım. 100 bin imza verirseniz cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Çoğunuzdan büyüğüm. Size Meral abla tavsiyesi beyler, sakın ola bir kadını düşman edinmeyin."

Konuşmasının ardından partisinin il başkanlığının açılışını yapan Akşener, esnafı ziyaret etti.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral AkşenerKırşehir
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