İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da

AKSARAY (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Ankara Caddesi üzerinde partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Aksaray'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İki ay önce kurulan bir parti olarak 14 ili bugün itibarıyla gezmiş olduklarını belirten Akşener, bazı yerlerde il başkanlığı binasını açtıklarını, bazı yerlerde ise düzenlenen programlar kapsamında esnaf ve gençlerle bir araya geldiklerini aktardı.

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili herkesin kendisinin görüşünü sorduğunu aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Birinci sorum şu, bu iktidarın açık ara büyük bir milletvekili gücü var mecliste. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu Kanun Hükmünde Kararnameleri bu şekilde Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine zaten meclisten geçebilecek imkana sahipler, niye meclisten geçirmiyorlar? Anayasa Mahkemesi, 'olağanüstü hal döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili ben bir şey yapamam' diye bir karar verdi ama meclisten geçen Kanun Hükmünde Kararnameler kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesi iptal edebilir."

Son KHK ile anayasaya karşı suç işlendiğini savunan Akşener, şunları kaydetti:

"İkincisi ise 15 Temmuz'dan sonraki fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların, sivillerin karşı koyması halinde, bunun anlamı, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. İYİ Parti için bu madde yok hükmündedir."

Akşener daha sonra partisinin il başkanlığı açılışını yaparak burada partililerle bir araya geldi.

Akşener, esnafı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.