İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçilince ilk işim Suriye ile ilişkilerimizi düzeltip Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndermek olacak." dedi.

Akşener, partisinin Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yapacağı yatırımlarla ilgili kendisine kaynak sorulduğunu dile getiren Akşener, ilk işinin Türkiye'de bulunan Suriyelileri ülkelerine göndermek olacağını, bu durumda 150 milyar lira tasarruf edileceğini, daha sonra ise TRT'yi satacağını dile getirdi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Kaynak soruyorlar, 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. 150 milyar Türk lirası para harcadılar. Ben cumhurbaşkanı seçilince ilk işim Suriye ile ilişkilerimizi düzeltip Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndermek olacak, koyun 150 milyar lirayı cebe. Alım satım işlerini tek elde toplayacağız. Yolsuzluk, rüşvet ve israfı önleyeceğiz, aşağı yukarı 15-20 milyar lira, koyun cebe. Makam araçları var, eşlere, oğullara kiralanmış, para sizin cebinizden çıkıyor tam 8 milyar lira. Seçileyim 'İnin arabalardan' diyeceğim. TİKA'nın 36 milyar lira ödeneği var. Bir de TRT var, yıllık 2,5 milyar lira cebinizden gidiyor. 453 milyar dolar kredi alındı, 70 milyar dolara fabrikalar satıldı, 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi, toplarsak 2 buçuk trilyon dolarlık para. Nevşehir'e ne geldi? Biz ne yapacağız, bir devlet gencine iş vermek zorundadır, yılda 50 milyar dolarlık yatırım yaparak illerimize fabrika yapacağım ve bu gençlerimiz fabrikalarda çalışacak. Bu gençlere iş veremediğimiz süre içinde de 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim."

Miting alanındakilerin TRT kameramanını işaret etmesi nedeniyle Akşener, "Onlarla ilgili bir sorunum yok, ağa babalarına gıcığım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Nevşehir turizmine farklı gözle bakıp proje hazırlayacaklarını dile getiren Akşener, "Kapadokya'yı, üniversiteleri bir bütün olarak yan yana getirirsek Nevşehir hem turizmde kongre şehri olur hem de bütün yabancıların dinlendiği, bilimsel çalışma yaptığı bir şehir haline gelir. Dolayısıyla Nevşehir turizmine farklı bir gözle bakıp ona göre proje üreteceğiz." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 19:02