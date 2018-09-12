İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Satuk Buğra Kavuncu, "İYİ Parti farklıdır, yenilikçidir ve Türk milliyetçisi refleksiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip her vatandaşın mutluluğunu ve huzurunu düşünür. Bizim yerel seçimlerde ayağımızı basacağımız ana noktada bu olacaktır." dedi.

Kavuncu, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 38. yılına değinerek, kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın darbenin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ekonomideki krizin gün geçtikçe derinleştiğini savunan Kavuncu, hükümetin gerçeklerle yüzleşmediği sürece bu krizin derinleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Açıklanan büyüme rakamlarına değinen Kavuncu, rakamlara bakıldığında büyümenin üretimden ve yatırımdan değil devletin ve halkın iç tüketiminden kaynaklandığını iddia etti.

Varlık Fonunun Yeni Yönetim Kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hepimizi şaşırtan bir manzara ile karşılaştık. Fonsuz Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı, Başkanvekilliğine de damat atandı. Öyle bir hissiyat veriliyor ki sanki mülk yavaş yavaş tek bir ailenin ipoteğine kaydırılıyor. Şeffaflık ve yatırımcıya güven verecek ortamın yaratılması yerine tam tersi istikamette bir gidişat olduğu çok net gözüküyor. Yapılması gereken üç önemli konu var. İşi ehline vereceksin, Merkez Bankasının tam bağımsız olarak çalışabilmesine imkan sağlayacaksınız ve verdiği kararların niteliksizleştirilmesine de asla müsaade etmeyeceksiniz, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargının bağımsız olduğunu yurt içi ve yurt dışına göstereceksiniz."

Yerel seçimlere odaklarını aktaran Kavuncu, "İyilik Kervanı Yola Çıkıyor" adıyla genel başkan yardımcılarının başkanlığında milletvekilleri, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerinden oluşturulan komisyonların, 17 Eylül'den itibaren il teşkilatlarını ziyaret edeceğini, sivil toplum kuruluşları ve yerel basınla temas kuracağını bildirdi.

Türkiye'nin son 16 yıldır iki kutuplu bir yapıya zorlandığını iddia eden Kavuncu, vatandaşın yıllarca bu yapı arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Kavuncu, "İYİ Parti farklıdır, yenilikçidir ve Türk milliyetçisi refleksiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip her vatandaşın mutluluğunu ve huzurunu düşünür. Bizim yerel seçimlerde ayağımızı basacağımız ana noktada bu olacaktır. Bu şekilde yaklaşacağız. Dün güçlüydük, bugün daha güçlüyüz, inşallah 31 Mart seçim sonuçları itibarıyla da çok daha güçlendiğimizi milletimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

- Tahran'daki Suriye konulu zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen "Suriye" konulu zirveye de değinen Kavuncu, bu zirvenin, Türkiye'nin Suriye politikasının iflas ettiğinin belgelenmiş hali olduğunu öne sürdü.

Kavuncu, şöyle devam etti:

"Putin'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ateşkes çağrılarına, 'Çatışanlar burada olmadığına göre siz kimin adına konuşuyorsunuz?' yönündeki sorusu, Türkiye'nin içine düştüğü çaresizliğin bir belgesi olmuştur. İdlib konusunda Rusya ile artık bambaşka noktalara gittiğimizin göstergesini zirvede çok net gördük. Tahran'da sadece sorun, vadesi belli olmayan bir süreye ötelenmiştir ve bu süreyi de belirleyecek Putin'dir, öyle gözüküyor."

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 2017 yılı itibarıyla Türkiye'den yurt dışına 253 bin kişinin göç ettiğini anlatan Kavuncu, bunların yüzde 60-70'inin 40 yaş altı bireyler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ancak nitelikli, çağdaş ve geleceğe inanmış Türk gençliği ile kurulacağını vurgulayan Kavuncu, hükümetin bu artışın sebeplerini kamuoyuna duyurmasını istedi.

Kavuncu, bir soru üzerine yerel seçimlere tek başımıza katılacakmış gibi bütün hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gündemimizde yerel seçimlerle alakalı herhangi bir ittifak çalışması yok. Tabii bu şu anlama gelmiyor, kamuoyundan böyle bir baskı olursa veya böyle bir teklif gelirse partinin ilgili kurullarında değerlendirilir, ona göre de buna cevap verilir. Ama gündemimizde böyle bir konu yok."