İYİ Parti aday listelerini teslim etti

- İYİ Parti, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti - Parti, 14 büyükşehir, 30 il olmak üzere 44 kent ve 437 ilçede belediye başkanlığı için aday gösterdi - İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atakan Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ejder Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş oldu - İYİ Parti CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı