İYİ Parti 24 Haziran seçimine katılabilecek

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - İYİ Parti, CHP'li 15 milletvekilinin partilerine katılımıyla, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "partilerin seçimlere katılabilmesi için TBMM'de grubu bulunması gerekiyor" hükmünü yerine getirerek, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine katılma hakkını elde ediyor.

AA muhabirinin derlemelerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimin 24 Haziran tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından, İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliğine ulaşıp ulaşmadığı tartışılmaya başladı.

İYİ Parti'nin 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultayı'na tek aday olarak katılan Meral Akşener, genel başkanlığa seçilmişti.

İYİ Parti sözcüleri, 1. Kongresi'ni 10 Aralık 2017 tarihinde yaptığını, 1 Nisan'da yapılanın ise Olağanüstü Kurultay olduğunu, yani 6 aylık sürecin 10 Aralık 2017’de başladığını belirtmiş, 24 Haziran 2018 seçimine katılabileceklerini iddia etmişti.

İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını savunanlar ise partinin Olağanüstü Kurultayı'nın 1 Nisan'da yapıldığını, sürecin de bu tarihten itibaren başlatılması gerektiğini ve böylece İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını belirtmişti.

Bütün bu tartışmalar yaşanırken, CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa etti ve İYİ Parti'ye katıldı.

Bir siyasi partinin Meclis'te grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekili tarafından temsil edilmesi gerekiyor. Toplam 5 milletvekili olan İYİ Parti, CHP'li 15 milletvekilinin katılımıyla Meclis'te grup oluşturmak için gerekli sayıya ulaştı. İYİ Parti; AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ardından parlamentoda grubu bulunan beşinci parti oldu.

Siyasi Partiler Kanunu'ndaki "siyasi partilerin seçimlere katılması" başlıklı 36. maddesine göre, "partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilatlarını kurması ve büyük kongrelerini yapması veya TBMM'de grubu bulunması" hükmü, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da da yer alıyor.

İYİ Parti, söz konusu kanundaki, "partilerin seçimlere katılabilmesi için TBMM'de grubu bulunması gerekiyor." şartını yerine getirdiği için, 24 Haziran 2018 seçimine katılma hakkını elde etmiş oluyor.

İYİ Parti, Meclis'te grup kurduğu için, TBMM İçtüzüğü'nde belirlenen, Grup Toplantısı düzenleme, Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarında temsil edilme ve TBMM Genel Kurulu'nda Grup adına konuşma haklarını da elde ediyor.

Muhabir: Coşkun Ergül