"İttifakın düşmanı çok"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İttifakın düşmanları çok. İttifakın ana gayesi nedir? 15 Temmuz gecesi bu ülkeye kimler sahip çıktıysa bunların bir arada olmasıdır." dedi.

Yıldırım, partisinin Ankara 3. bölge milletvekili adaylarıyla geldiği Beypazarı ilçesinde, MHP seçim bürosunun açılışını yaptı.

Yaşar Yıldırım, buradaki konuşmasında, MHP, AK Parti, BBP ittifakıyla seçime gittiklerini söyledi.

İttifakı eleştirenlerin çok olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İttifakın düşmanları çok. İttifakın ana gayesi nedir? 15 Temmuz gecesi bu ülkeye kimler sahip çıktıysa bunların bir arada olmasıdır. Sağdan soldan, 'Yok bu size şunu dedi, siz bunu dediniz. Nasıl bir araya geldiniz, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı.' sesleri geliyor. Bizim için aslolan devlettir. Devlet uçurumun kenarındayken, ülke bir yana kayarken, ülkemizin beka sorunu söz konusuyken, 'Şu bize bunu dedi, bu bize bunu dedi.' söylemleriyle biz hesap yapmayız."

Yıldırım, bu ülkenin sigortasının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu ifade ederek, "Gerektiği zaman, gerektiği yerde, gereken tavrı her yerde koyar. MHP'nin asıl hedefi devlettir. Devlet olmazsa ülke olmaz. Ülke olmazsa vatan olmaz. Vatan olmazsa millet olmaz." diye konuştu.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.







