Son Dakika
İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
İtalya Başbakanı Conte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
Politika 12.01.2020, 16:03
ANKARA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Muhabir: Mehmet Yılmaz Güldaş