ANKARA (AA) - AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef almasına ilişkin, "Şu anda İsrail'in yaptığı bir soykırımdır, açık ve net bir soykırımdır. İsrail'in yaptığının Nazilerin yaptığından hiçbir farkı yoktur. Bu acıyı en iyi bilmesi gereken İsrail devleti vatandaşlarıdır." dedi.

Kavakcı, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında, Gazze'de yaşananlara yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te ABD Büyükelçiliğinin açılmasıyla yaşanan olayların ve katliamların insanlık vicdanını kanattığını belirtti. Kavakcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri bu haksızlığa "dur" dediğini ifade etti.

Kavakcı, geçen sene Birleşmiş Milletlerde (BM) Türkiye'nin liderliğiyle, 128 oy ile ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararının reddedildiğini hatırlatarak, "Amerika böylece Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edebileceğini zannediyor. Ancak bunun uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği olmadığını biliyoruz. Biz bu süreçte masum on binlerce Filistinlinin hayatını hiçe sayan işgalci İsrail devletini kınıyoruz. Uluslararası hukuku ve uluslararası ceza mahkemelerini vazifelerini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan olaylar sırasında 8 aylık Leyla bebeğin de şehit edildiğini anımsatan Kavakcı, 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin de haksız yere hapishaneye atıldığını, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin ise şu anda İsrail hapishanelerinde kötü muameleye maruz kaldığını vurguladı.

Kavakcı, şunları kaydetti:

"Şu anda İsrail'in yaptığı bir soykırımdır, açık ve net bir soykırımdır. İsrail'in yaptığının, Nazilerin yaptığından hiçbir farkı yoktur. Bu acıyı en iyi bilmesi gereken İsrail devleti vatandaşlarıdır. Biliyoruz ki Yahudiler buna karşı çıkıyor. İsrail vatandaşı olan barışçıl insanlar buna karşı çıkıyor, bu katliama dünya dur demeli. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'dünya 5'ten büyüktür' demeleriyle zaten biz bu sürecin önüne geçmek istemiştik.

Ümit ediyoruz ki en kısa zaman da buna 'dur' denir. Bu amaçla cuma günü Yenikapı'da büyük bir partiler üstü miting düzenlenecek. Biz bütün vatandaşlarımızı bu mitinge davet ediyoruz. Bu soykırıma dur demezsek insanlık olarak artık bitmişliğimizi kabul etmiş oluruz. Bu böyle devam etmez, zulüm bu şekilde devam etmez. Ümit ediyoruz ki Uluslararası toplum, BM'nin bütün kararlarını hiçe sayan, uluslararası hukuku hiçe sayan ve insan haklarını hiçe sayan İsrail'e dur diyecek."