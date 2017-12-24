İsmet İnönü'nün vefatının 44. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı, halkın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı İsmet İnönü'yü şükran ve minnetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, İnönü'nün vefatının 44. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tüm hayatını millete vakfeden İnönü'nün, vatanın kurtuluşunda emsalsiz kahramanlıklar sergilediğini, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenerek tarihteki silinmez yerini aldığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet döneminin ilk başbakanlık görevini yürüten, ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde unutulmayacak sorumluluklar üstlenen İnönü'nün, İkinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye'yi uzak tutarak çocukları babasız, anne ve babaları çocuksuz bırakmadığını hatırlattı.

İnönü'nün, 1946'da kendi isteği ve iradesiyle Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu başlattığını, çok partili demokratik hayata geçişi sağladığını ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidarı devrettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu büyük devrimi '1950 senesini; memleketin yüz seneden beri hasretini çektiği yeni hayat tarzını, yüreğimiz ümit ve iftiharla dolu olarak seçmiş bulunuyoruz.' sözleriyle anlatan İnönü'nün, Cumhuriyetimizin 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' karakterinin kökleşmesine katkısı emsalsizdir. 2017 yılında demokrasiyi yok ederek tek adam rejimi kurmak isteyenleri, diktatörlük ve tiranlık sevdasına kapılanları görmek, onun yaklaşık yarım asır önce gerçekleştirdiği devrimin büyüklüğünü çok daha açık bir şekilde göstermektedir. Vatanseverliğin parlak bir sembolü olan İsmet İnönü, dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetiyle de örnek bir insandır."

- "Sorunların çözümünü ortaya koydu"

İnönü'nün "Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur.' sözünün, karşı karşıya olunan sorunların çözümünü ortaya koyduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı, halkın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı İsmet İnönü'yü şükran ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bugün İnönü'nün düşüncelerinin çok daha iyi anlaşıldığını, devlet adamlığı ve tertemiz hayatının büyük bir özlemle anıldığını kaydederek İnönü'nün şahsında başta büyük Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andığını belirtti.