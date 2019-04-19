"İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konferansı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "28 Şubat post modern müdahale, darbe sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen'in çok ciddi çalışmaları, katkıları olmuştu, bir karşı duruş, darbeye karşı bir muhalefet ortaya koyma bakımından." dedi.

Şentop, Memur-Sen'in yeni genel merkez binasında düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, siyasete girmeden önce, öğretim üyesi olduğu dönemde Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu söyledi.

Sendikacılığın sadece sahip olduğu camianın haklarını savunan, onlar için mücadele eden bir alan değil aynı zamanda ülkenin özgürlükler ve demokrasi alanında mücadelesinin de önemli bir unsuru olduğunu ifade eden Şentop, "Bu açıdan Türkiye'de yaşanan 28 Şubat post modern müdahale, darbe sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen'in çok ciddi çalışmaları, katkıları olmuştu, bir karşı duruş, darbeye karşı bir muhalefet ortaya koyma bakımından." dedi.

Şentop, o dönemde İstanbul'da eski Memur-Sen Genel Başkanlarından Ahmet Gündoğdu ile özellikle öğretmenlerin hakları, din ve din hürriyetiyle ilgili olarak kısıtlamalar konusunda ciddi bir mücadele yürüttüklerini anlattı.

- "Suriye'ye ait bir toprağı İsrail'e veriyor"

Dünyada, insanların eşitliğine, temelde hukuk önünde eşitliğine ve devletlerin eşitliğine dayanan bir uluslararası düzene ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün bakıyoruz uluslararası hukuk... Onun bile itibarsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Nedir? İşte ABD'nin Sayın Başkanı'nın almış olduğu kararlara bakın. İsrail, Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini 1967'de işgal etmiş. O tarihten bugüne kadar ABD dahil olmak üzere bu işgalin tanınmadığını BM kararlarında da görüyoruz. Dedi ki 'Aradan uzun bir zaman geçti. 70 küsur sene, bunu artık tanıyalım ve bunu tanıyan bir şeyi de imzalarım.' Neyi tanıyorsunuz? Amerika'ya ait bir toprağı İsrail'e vermiyor, Suriye'ye ait bir toprağı İsrail'e veriyor. Kim? ABD Başkanı veriyor. Yani uluslararası hukuk kör topal devam ettiği halde artık onun da itibarının sona erdiği bir noktadayız. Şimdi insanlık yeni bir uluslararası düzen kurma, insanı esas alan, devletlerin eşitliğine dayalı bir düzen kurma mecburiyetiyle karşı karşıya. Sendikalarımızın emekten ve işten hareketle yola çıktıkları için insanı esas alan bir anlayışı hakim kılmada dünyada önemli bir fonksiyonu bu dönemde icra edeceği kanaatindeyim."

Konuşmanın ardından Şentop, Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitimi"ne katılanlara sertifikalarını verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Şentop'a tablo hediye etti.