"İş yapan şirketler kapatılmayacak"

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şirketlerin tasfiyesine ilişkin, "Kapatılacak şirketlerin büyük çoğunluğu iş yapan şirketler değil. İş yapan Halk Ekmek, ANFA gibi şirketler kapatılmayacak. Hiçbir işçi zarar görmeyecek. Kapatılan şirketlerdeki haklarıyla diğer açık şirketlere geçiş yapacak." dedi.

Yaşar, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi sürecinde kendisini takip eden basın mensuplarıyla Yenimahalle Belediye Başkanlığında kahvaltıda bir araya geldi.

Gazetecilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Yaşar, yeni dönemde ilçeyi kalkındıracak projelere hız vereceklerini söyledi.

İlçedeki yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların daha mutlu yaşamasını sağlamak için çalışacaklarını dile getiren Yaşar, bu yıl içerisinde Batıkent bölgesinde 24 saat hizmet verecek bir kütüphaneyi hayata geçireceğini kaydetti.

- "Belediyelerin gelirlerini niçin kısıyorlar"

Yaşar, Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) alınan emlak vergisinin kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin adil olmadığını öne sürdü.

OSB'lerdeki temel hizmeti belediyelerin gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yaşar, "Bir gecede bir milletvekilinin önergesiyle sunuluyor ve bir dakika bile sürmeden kabul ediliyor. Ben oranın çöpünü alıyorum. Ben oraya hizmet götürüyorum. Emekli birinin 'iki dairesi var' diye emlak vergisi alıyorum. Sanayilerde 'üretim hızlansın' diye büyük ciro yapanlardan emlak vergisi alamıyoruz. Sanayicilerin vereceği emlak vergisi onlara büyük yük olmaz. Belediyelerin gelirlerini niçin kısıyorlar? O zaman sanayi bölgeleri kendi hizmetini kendileri görsün, belediyeler karışmasın." ifadelerini kullandı.

- "Ayhan Yılmaz, belediyenin borç yükünden korkmuştur"

Avrupa'nın hiçbir ülkesinde mali af yasalarının çıkarılmadığını ifade eden Yaşar, belediye borçlarının tamamının çıkarılan aflardan kaynaklandığını iddia etti.

Dün istifa eden AK Partili Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ile aile dostluklarının olduğunu ifade eden Yaşar, "Hakikaten kendisi dürüst, namuslu, ülkesini milletini seven birisidir. Tahmin ediyorum, yani bildiğimden söylemiyorum, 'Makam aracımı satıp, daha düşük maliyetli bir araç alacağım' dediğine göre belediyenin borç yükünden korkmuştur. Biraz da titizdir. Onun için belediyelere, yeniden mali yapılandırma konusunda devletin destek vermesi gerekiyor. Yeni bir yasanın çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mansur Yavaş, Ankara'yı bir bütün olarak görmeli"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sorumlu bir belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet edeceğini belirten Yaşar, "Mansur Yavaş, Ankara'yı bir bütün olarak göremezse o da başarısız olur. Önemli olan Ankara'yı bir bütün olarak görmektir. İlk meclis toplantısında bazı tatsız olaylar oldu. Bundan sonra iktidar ve muhalefet olarak herkesin daha sorumlu davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kapatılacak şirketlerde ciddi bir istihdam yok"

Bir gazetecinin Yavaş'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bazı şirketlerin tasfiye edilmesi yönünde verdiği talimatı hatırlatması üzerine Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu şirketleri zaten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de kapatacaktı, kapatamadı, sonra 'Satacağım' dedi. Kar edeni sattı diğerleri kaldı. Kapatılacak şirketlerin büyük çoğunluğu iş yapan şirketler değil. İş yapan Halk Ekmek, ANFA gibi şirketler kapatılmayacak. Hiçbir işçi zarar görmeyecek. Kapatılan şirketlerdeki haklarıyla diğer açık şirketlere geçiş yapacak. İki şirket de belediyenin şirketidir. Zaten kapatılacak şirketlerde ciddi bir istihdam yok. Tahmin ediyorum 15'e yakın şirket var. Bunun 7'si kalır, 8'i kapatılır diye düşünüyorum.

Mansur Yavaş'ın kimsenin işine haksız bir şekilde son vereceğine inanmıyorum. Ben de bu konunun takipçisiyim. Örneğin ben Yenimahalle Belediye Başkanlığını AK Parti'den aldım. Bir tane işçiyi haksız yere işten çıkarmadım. Ama iş ahlakına uymayanların işlerine Disiplin Kurulu kararıyla son verdim."