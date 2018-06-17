"İnşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz ama yapmamız gerekenler de var." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Gemerek ilçesi Karaağıl köyü şenliklerinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değinerek bu seçimlerde milletin iki hususta karar vereceğini söyledi.

Seçmenlerin cumhurbaşkanını seçeceğini ve aynı zamanda cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisi vereceğini dile getiren Yılmaz, "Birçok aday var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım." diye konuştu.

Devlet yönetmek için tecrübe ve cesaret gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu milletin hayali var, yeniden büyük Türkiye. Herkesin işi olsun, aşı olsun, herkesin evi olsun. Bunun için birlik ve dirliğimizi daim etmemiz lazım, kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım, birlik, bereket, bolluk olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde büyük hizmetler yapıldığını anlatan Bakan Yılmaz, eksikleri de olduğunu ancak geçmiş 80 yılda gelen iktidarlardan daha az kusurları bulunduğunu vurguladı.

Bazılarının, "16 yıldır iktidardaydın, yapsaydın" dediğini, kendilerinden önce 80 yıldır iktidarda olanların yapamadıklarının 16 yılda bitmesini istediklerini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"80 yılda yapılan kadar demiyoruz, 80 yılda yapılanın kat kat fazlasını 16 yılda yaptık. Hepsini yaptık mı, yok ama çok şey yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta oy kullanmaya gittiğinizde cumhurbaşkanı seçeceksiniz, bu kişi aynı zamanda hükümeti kuracak ve Türkiye'yi aldığı noktadan daha iyi bir noktaya götürecek. Kim yapabilir bunu, inanın yaparsa Tayyip Erdoğan yapar. 50 yıldır bu aziz millet bu CHP zihniyetini iktidarken tanımadı, dolayısıyla bir çivileri de yok. Size hizmet edeni siz bilirsiniz, inşallah Türkiye'de istikrar, güven sürsün diyorsanız, vermeniz gereken karar belli. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve hükümeti kurmakla görevli olacak."

Bakan Yılmaz, vatandaşlardan milletvekili seçimlerinde de AK Parti'ye oy vermelerini isteyerek cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak bir kadronun milletvekili seçilmesi gerektiğini belirtti.

Aziz millete güvendiklerine işaret eden Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim dışımızda olanlar, 'Parlamenter rejime geri döneceğiz.' diyorlar. Parlamenter rejime geri dönüyoruz demek, 'Ben bu millete güvenemiyorum, bu milletin kimi seçeceği belli olmaz. Hükümet başkanını seçemezsin, sizin elinizden o yetkiyi alacağım.' Peki sormaz mısınız, 'Arkadaş elimden bu yetkiyi niye alıyorsun? Referandumda hükümeti kurma yetkisi kararını ben kendim aldım. Şimdi benden almak istiyorsun, hata mı yaptım, yanlış bir kimseyi mi seçtim ki elimden bu yetkiyi niye alıyorsunuz' diye bir sorun. Bunlar bu aziz millete güvenmiyorlar ama size de güvenemiyoruz diyemiyorlar. İşte onun için de Gemerekli hemşehrilerim, kendilerine güvenmeyenlere hiç de güvenmeyecekler ve hiçbir destek vermeyecekler. Türkiye güçlensin mi? Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var mı? Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var mı? Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz ama yapmamız gerekenler de var."

Bakan Yılmaz, Kangal ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Kömürcü'nün oğlu Yasin Kömürcü ile Dilan Öztekin'in düğün törenlerine katılarak çifte mutluluk diledi.



