İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi CHP'de ilk sonuçlar sevinçle karşılandı
#Canlı: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu açıklama yapıyor https://t.co/Lt4SaHQVWL— AA Canlı (@AACanli) 23 Haziran 2019
İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."