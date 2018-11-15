İçişleri Bakanı Soylu: Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı

TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesinin sunumunu yaptı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Soylu, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, Kato'dan, Gabar'a, Pülümür'den Silopi'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e, Marmara'dan Ege'ye, Kore'den, Bosna'dan, Kıbrıs'a, Afrin'den El-Bab'a, işgal ordularından tüm terör örgütlerine, hırsızından uyuşturucu kaçakçısına kadar aziz milletin bekasına, huzuruna, canına, malına ve namusuna yönelmiş tüm tehditlere karşı mücadele ederken şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gazileri minnet ve şükranla andığını belirten Soylu, "Onlar bu fedakarlığı yaparken acılarını kalbine gömmüş, her biri birer metanet abidesi olarak ayakta duran, başımızın tacı şehit ve gazi ailelerimizi de sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Değişimin, genellikle umut vadeden ve arzulanan bir kavram olmasına rağmen 21. yüzyıl dünyasında yaşananların, arzulanabilir ve umut vadeden değil, tam tersine rahatsız edici bir değişim olduğunu dile getiren Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada 2000 yılında 21,1 milyon kişi sığınmacı ve mülteci statüsündeyken, bunun 2017 itibarıyla 71,4 milyon kişiye ulaştığına dikkati çekti.

Soylu, 2000 yılında dünyada doğrudan uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin sayısı 118 bin iken, bu rakamın 2016 yılı itibarıyla 318 bine yükseldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Amerika'nın müdahale ettiği yıl olan 2002'de Afganistan'daki haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. Müdahale sonrasında 2017 rakamıyla 328 bin hektara yükselmiş, üretilen afyon miktarı 200 tondan 9 bin tona çıkmıştır. Sadece 2016-2017 arasındaki üretim artışı yüzde 63'tür. Ve 2000 yılında, dünyada terörist saldırılar sebebiyle ölen insanların sayısı 5 binin altındayken, bu rakam 2016 için 25 bin 673 olarak hesaplanmaktadır. Dün PKK'ya 5 bin tır silah yardımı yapanlar, bugün de PKK ile bir gelecek ve petrol pazarlığı içindedir. Avrupa başkentlerinde ise terör alarmları verilmekte, metrolarda ve meydanlarda özel harekatçılar nöbet tutmaktadır. Yıllarca en ölümcül günah saydıkları ırkçılık bugün Avrupa'da doğu toplumları ve İslam üzerinden tarif edilen yeni bir modelle, bir anlamda neo-ırkçılık ve ötekileştirme olarak yükselmektedir. Ve bu rahatsız edici değişimlerin hiçbirinin sebebi Türkiye değildir. Bilakis zarar göreni, deyim yerindeyse mağdurudur."

"Dünyayı yeni bir savaşa dahil ettiler"

Bütün bu fotoğrafın, Batı'dan dünyaya yayılan bir kaos ve karmaşanın olduğunu gösterdiğini belirten Soylu, "İki dünya savaşı çıkardılar. Şimdi ise dünyayı 'vekaletler savaşı' olarak tanımlanan yeni bir savaşa dahil ettiler. Kendileri bulaşmıyorlar, taşeronlarını çatıştırıyorlar. Özellikle Doğu'yu da bu kaos ve karmaşa planlarının içine çekmek, hatta merkezine almak istiyorlar." dedi.

Ekonomik krizlerini iki dünya savaşıyla aşanların, bugünkü tıkanmışlıklarını da Ortadoğu'daki "vekaletler savaşı"yla aşmak istediğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kaosu İsrail'in kuruluşuyla başlattılar, İran-Irak Savaşı ve diğer çatışmalarla zemini düzelttiler, bugün de Suriye iç savaşı, Afganistan müdahalesi, DEAŞ, PKK/YPG gibi araçlarla bunu olgunlaştırmaya ve özellikle bizim tarihi ve coğrafi hinterlandımızda, uzun süreli bir çatışma ve güvensizlik ortamı tesis etmeye çalışıyorlar. Türkiye bu kaosun dışında kalabilmek için siyasal istikrarına, güvenlik istikrarına ve ekonomik istikrarına odaklanmış durumdadır. Bu üçünden asla feragat edemeyiz. Türkiye, hem geçmişten gelen devlet geleneği hem birlikte yaşama, terörle mücadele ve göç gibi konulardaki yüksek tecrübesiyle etrafındaki hadiseleri ciddi bir başarıyla yönetmektedir. Vicdanla, merhametle ama mutlaka demokrasi ve hukuk içerisinde kalarak yönetmektedir. Kimse kusura bakmasın, Paris'te bir terör saldırısı oldu, ordu bir yıl sokaklardan çıkmadı. Terör ve göçe bizim gibi sınır komşusu olsalardı acaba ne yaparlardı, çok merak ediyorum. Demokrasilerinin ve hukuklarının gücünü asıl o zaman görmek isterdim."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin demokrasisinin ve hukukunun sürekli test edildiğini dile getirerek, "İddialı bir şey söylemek isterim, bizim göç yönetimimiz, terörle mücadelemiz ve uyuşturucu ile mücadelemiz hem çıktıları açısından hem de demokrasi ve hukuk standartları açısından dünya medeniyetinin yüz akıdır. Türkiye'nin üç istikrar bileşeni noktasındaki sağlam duruşu hem kendi bekası için hem de dünya medeniyeti açısından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

"DEAŞ'a operasyonlarımız sürmektedir"

Türkiye'nin büyük fırsatlarının bulunduğunu ancak güvenlik noktasında da doğal dezavantajları olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin, Suriye ve Afganistan kaynaklı göç dalgasının muhatabı olan Irak-Suriye-İran sınırlarının toplam bin 855 kilometre olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK'nın dışarıdaki kaos ortamından beslenmeye çalıştığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"DEAŞ, her ne kadar 2017'den beri yurt içinde eylem yapamıyorsa da hala bir tehdit unsurudur ve operasyonlarımız sürmektedir. Öte yandan uyuşturucu ticaretinin de kara, hava ve denizden en önemli rotalarından birisi üzerindeyiz. Tüm bunlar güvenlik yükümüzü ve maliyetimizi daha da arttırmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz ve hükümetimiz değerlendirilirken, başka ülkelerde olmayan bu güvenlik riskleri ve bunların oluşturduğu ekonomik, sosyal ve siyasi maliyetler de göz önüne alınmalıdır. Bu tablo içinde İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin güvenliğini de bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Hem kolluk birimlerimizi hem güvenlikle ilgili bilişim sistemlerimizi hem de sınır güvenlik sistemlerimizi birbiriyle uyumlaştırarak Türkiye'yi 'entegre güvenlik şemsiyesi' olarak tarif edebileceğimiz bir anlayışla korumaya çalışıyoruz."

Bu yapının içinde "entegre sınır yönetimi projesi"nin de bulunduğunu anlatan Soylu, "Fiziki sınır güvenlik sistemlerimiz, modüler beton duvarlar, kamera ve izleme sistemleri, denizlerimizde 340 bin kilometrekarelik alanı kontrol altında tutan SGRS radar güvenlik sistemi, jandarma muhabere sistemlerimizin entegrasyonu, kent güvenlik yönetim sistemlerimizin entegrasyonu var. Yani Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bütün dijital ve fiziki kabiliyetleri birbiriyle uyumlaştırıyoruz. Birbirlerini görmelerini sağlıyor, aralarında veri transferi, hatta insan gücü ve ekipman transferine bile imkan veren çoklu bir yönetim modeline geçiyoruz." dedi.

"5 ana ilke belirledik"

Süleyman Soylu, hem güvenlik riskleri hem de 15 Temmuz sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanmasının, kendilerini yeni bir yönetime sevk ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada personel, teknoloji ve ekipman kapasitesini artırmak, birimler arasında entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak, hizmet kalitesini ve kamu verimliliğini arttırmak, önemli alanlarda ortak politika belgeleri oluşturmak ve sistemi performans ölçme ve değerlendirmeye dayalı olarak izlemek şeklinde özetleyebileceğimiz 5 ana ilke belirledik. İçişleri Bakanlığı olarak yönetim anlayışımızdaki yeni yaklaşım, yeni ve bize ait 'marka projelere' de yansımıştır. Tüm Türkiye'deki acil durumları tek merkezden izleyebilmemize olanak veren GAMER, kadınlarımızın şiddete maruz kalmaları durumunda alarm butonu işlevi gören KADES, personelimizin performans ve verimliliğini takip ettiğimiz İZDES ve PERDİS, uyuşturucu ihbar ve bildirim yazılımı olan UYUMA, yatırımlarımızı güncel ve doğru verilerle takip etmemize yarayan İLYAS, tamamen bakanlığımıza ait yerli ve milli mesajlaşma programı MUHATAP, bir sevgi ve kardeşlik projesi olan 'Biz Anadoluyuz', bürokrasiyi azaltan 'yalınlaştırma', trafikte çocuklarımızla farkındalık oluşturduğumuz 'kırmızı düdük', vatandaşlarımızın valilik müracaatları için kurulan 'açık kapı', tüm Türkiye'deki acil çağrı merkezlerini tek çatı altında toplayan ve uluslararası alanda ödüller alan '112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi' bu yeni dönemin ürettiği markalarımızdan sadece birkaçıdır."

Türkiye'nin güvenliğine bütüncül bir anlayışla baktıklarını söyleyen Soylu, "Entegre Sınır Güvenliği" adını verdikleri yeni modelin içinde sınır fiziki güvenlik sistemleri, sınır aydınlatma, sınır güvenlik yolları, deniz sınırları için kısa adı SGRS olan Sahil Gözetleme Radar Sistemi ve AB fonlarıyla gerçekleştirdikleri eğitim ve kapasite arttırımı projelerinin bulunduğunu aktardı.

"Yerli ve milli bilişim sistemleri"

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye ve İran sınırlarında toplam 899 kilometre modüler beton bulunduğunu, Suriye-Hatay sınırında 38 kilometre yüksek güvenlikli çit, Gaziantep tarafında 4 kilometre kafes telin tamamlandığını, kalan kısımların üretim ve planlamasının sürdüğünü dile getirdi.

Termal kamera ve radarlar ile sensör sistemleri de kurduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Yüksek güvenlikli sınır gözetleme kulelerinden 7'si tamamlandı, 25'inin de yapımı sürüyor. Şanlıurfa Akçakale sınır hattında 40 kilometrelik bölümde sınır aydınlatması tamamlandı. Iğdır, Ağrı, Ardahan, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarımızda da planlama ve inşa çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda AB ile yürüttüğümüz projelerin toplamı 183,5 milyon avrodur. Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76'sı tamamlandı. 2021 yılında Iğdır, Ağrı, Şanlıurfa, Hatay, Van sınırlarımızın tamamı, doğu ve batı sınırlarımızın tamamı karadan ve denizden gözetleyebilecek ve bütün dünyanın da örnek alabileceği AB'nin desteklediği bir projeyi hayata geçiriyoruz. 340 bin kilometrelik SGRS radar sistemi ve orada özellikle kendi kıyılarımızda kurduğumuz kamera ve gözetleme sistemleriyle artık hem Karadeniz, Akdeniz, Ege sınırlarımızın tamamını botlarımız gitmeden, rahat bir şekilde yüksek bir tasarruf imkanı ortaya koyarak denetleyebilme imkanı sağlayacağız. Bu Türkiye'nin büyük bir başarısı. Entegre Sınır Sistemi Yönetimiyle sınırlarımızın tamamında çok üstün bir sınır yönetimi ortaya koyduk. Bunun büyük bölümü bitti, buna ait ödemeler yapıldı. Projenin yüzde 76'sı tamamlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan inşallah kuş uçmayacaktır. Güvenlik bilişim sistemlerinin yerli ve milli olmasına ve birbirleriyle entegrasyonlarına ağırlık veriyoruz. Bugüne kadar 125 yazılımı kendi personelimizle, bakanlık bünyesinde ürettik. Kriptolu mesajlaşma programımız olan 'MUHATAP' uygulaması, iletişim güvenliği anlamında bizlere ciddi avantaj sağlamaktadır."

Bir diğer marka projelerinin Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) olduğunu dile getiren Soylu, "81 il valiliğinde bulunan yüksek teknolojili GAMER izleme merkezlerimiz ve bakanlığımızdaki ana merkez yardımıyla, KGYS ve diğer veritabanlarına erişim sayesinde, Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki bir güvenlik olayını tek merkezden izleme, tedbirleri yönetme ve sağlıklı bilgi alabilme imkanına ulaşıyoruz." dedi.

"112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 42 ilde faaliyette"

Türkiye'deki bütün acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplayan "112 Acil Çağrı Merkezi Projesi"nin 42 ilde faaliyette olduğunu, 2019'da 81 ilde hizmete gireceğini bildiren Soylu, projenin Silikon Vadisi'nde "Bulut Platform Birincilik Ödülüne" layık görüldüğünü belirtti.

Soylu, yine bir dijital marka olan "e-call projesi" ile yeni nesil araçlarda kaza anında kaza bildirimi, yer konumu, yolcu sayısı gibi bilgilerin 112 Acil Çağrı Merkezine otomatik olarak iletildiğini ve ekiplerin acilen yönlendirilmesinin sağlandığını ifade etti.

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan "AYDES" sistemi ile afet durumlarında izleme, karar alma, koordinasyon süreçlerinin elektronik ortamda ve tek platformda takip edilebildiğini aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Yeni güvenlik markalarımızdan biri olan ve kısa adı 'İDAKOM' olan İstihbarat Değerlendirme Analiz ve Koordinasyon Merkezi yazılımı ve projesi de faaliyete geçmiştir. Burada özellikle terörle mücadelede görev yapan istihbarat birimlerimiz arasındaki irtibatın ve koordinasyonun arttırılması hedeflenmiştir. Bakanlığımıza bağlı tüm bu birimlerin, dijital altyapılarımızın koordinasyonu ve entegrasyonu, aralarında bilgi, hatta personel ve ekipman paylaşabilmeleri konusuna, 5 yönetim ilkemiz doğrultusunda ayrı bir önem verdik. Bu çerçevede kent güvenlik yönetim sistemimizi Plaka Tanıma Sistemimiz PTS, Elektronik Denetleme Sistemimiz EDS, POLNET, akaryakıt istasyonları kameraları, AVM kameraları, okul kameraları, belediye kameraları gibi alt sistemleriyle de entegre ettik. KGYS, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 30 ilde kuruldu, inşallah önümüzdeki şubat ayında tüm yurtta devreye girmiş olacaktır."

Soylu, KGYS nokta sayısını son 2 yılda yüzde 65, kamera sayısını ise yüzde 104 arttırdıklarını dile getirerek, aynı şekilde PTS sayısında da son bir yılda yüzde 38 artış sağlandığını bildirdi.

"Okullarda çalışmalar sürüyor"

Elektronik Denetleme Sistemi çalışmalarının 17 il, ilçe ve beldede tamamlandığını, diğerlerinde ise çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibarıyla 664 olup 98 okulda da çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonu tamamlanmıştır. Aynı mantıkla, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve emniyet teşkilatımızın muhabere sistemini birbirleriyle entegre hale getiriyoruz. Bunun önemi nedir? Allah muhafaza herhangi bir olağanüstü halde alternatif iletişim sistemimizi kuruyoruz. Jandarmayı, emniyeti birbiriyle entegre edip alternatif bir iletişim sistemimizle birlikte Allah muhafaza deprem, herhangi bir olağanüstü hal durumunda bunların birbirleriyle karasal alanda irtibat kurabilmelerini ve Türkiye'nin her noktasına ulaşabilmelerini sağlayan bir anlayışı başlattık. Yakın zamanda bunu da tamamlayıp ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak ağustos ayı başından itibaren 745 olayı aydınlattık. Yine önemli bir proje olarak EGM'nin veri merkezinin deprem, yangın doğal afet gibi felaket senaryolarına karşı bir yedeğinin yapılması için de EGM İş Sürekliliği Proje Çalışması başlattık. EGM'nin yanındaki alanda birini bitirdik. Allah muhafaza bir sıkıntı olsa POLNET'te yeni sistemimiz hemen devreye girebiliyor. Yine Gölbaşı'nda yeni bir felaket kurtarma merkezi daha oluşturduk. Onun da ihalesi yapıldı, inşallah 2019 yılının sonunda ikinci bir felaket kurtarma merkeziyle iş sürekliliği anlayışını devam ettiriyoruz."

Soylu, adalet ve kolluk hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla kısa adı 'EKİP' olan Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi ile Adalet Bakanlığının UYAP Projesi'nin entegrasyonunu sağlamak için, her iki bakanlık arasında protokol imzalandığını anımsatarak, artık mahkemelerden emniyete, emniyetten mahkemelere evrak taşıma sürecinin sona ereceğini, yaklaşık 4 milyon saat iş gücü ve 90 milyon lira tasarruf öngördüklerini söyledi.

Süleyman Soylu, 2018'in Şubat ayında araç tescil işlemlerinin noterlere devredildiğini hatırlatarak, "Şu ana kadar bin 857 noterlik tarafından 6 milyon 974 bin 223 araç tescil işlemi yapılmıştır. Emniyet tarafında açığa çıkan yaklaşık 2 bin personel, trafik denetimlerinde görevlendirilmiştir. Ayrıca Motorlu Araç Trafik Belgesi kaldırılarak vatandaşımızın ödediği ücretten 117 lira indirim sağlanmıştır." dedi.

Cep telefonlarında uyuşturucu ihbar uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen tamamen yerli ve milli 60 uygulamanın 8'inin 2018 içinde tamamlandığını kaydeden Soylu, bu dijital markalardan birinin de 'UYUMA' adlı proje olduğunu, bununla vatandaşların uyuşturucu ile ilgili ihbar ve bildirim yapmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Soylu, sistemin özelliğinin pratik ve hızlı olmasının yanı sıra, bildirim yapanın kimlik bilgilerinin gizli kalmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, uygulamayı bugüne kadar 23 bin 20 kişinin indirdiğini, bundan 2 bin 250 ihbar gerçekleştiğini aktardı. Soylu, vatandaşlardan bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirmelerini istedi.

KADES Projesi'yle ise kadına yönelik şiddetin önlenmesinin amaçlandığını ifade eden Bakan Soylu, bunun "panik butonu" gibi çalışan mobil bir uygulama olduğunu belirtti.

Uygulamayı cep telefonlarına indiren kadınların sisteme kaydolarak, acil durumlarda en yakın polis noktasına sinyal gönderdiklerini ve ekiplerin hızla müdahalesini sağladıklarını belirten Soylu, 34 bin 424 kişinin indirdiği uygulamayla bugüne kadar toplam 6 bin 822 ihbarın geldiğini açıkladı.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının ise bu yıl 4 yazılım geliştirildiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan 'Takbul Gözlük Sistemi', barkod okuyucular... Özellikle yol kontrollerinde barkod okuyucular kimlik kontrolünü bir saniye gibi bir zaman dilimine indirmiştir ki bu özellikle hem iş yükü hem de vatandaşlarımızın karşılaştığı zaman kaybı açısından önemli bir kazanım olmuştur. Halen bin 565 barkod okuyucu, 500 barkod alımı çalışmaları devam etmektedir. Yeni kimliğimize tutulan bu barkod okuyucu sayesinde kişinin herhangi bir aranma kaydının olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Cihazlar kimlik numaralarını, plakaları otomatik olarak algılayarak, veri tabanlarından sorgulama yapabilmektedirler."

"Korucular Daire Başkanlığı kurduk"

İçişleri Bakanı Soylu, personel, teknoloji ve ekipman kapasitesinin arttırılması noktasında, ciddi adımlar attıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlık olarak toplam 524 bin 808 kişiyle güvenlik hizmeti veriyoruz. 2018 yılbaşından itibaren 46 bin 756 personel göreve başlamış, 25 bin 612 personelin alım süreçleri de yıl sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Polis Akademisi Başkanlığımızın çeşitli eğitim birimlerinden bu yıl mezun olan öğrenci sayısı 18 bin 362'dir. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinden de bu yıl mezun olan subay ve astsubay 3 bin 973 olup, 8 bin 27 öğrenci de şu anda eğitimlerine devam etmektedir. Dün, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeydik. Tüm eğitim müfredatlarını, oradaki tüm çalışmaları tekrar gecenin bir saatine kadar gözden geçirdik. Sistemimiz ayakta, canlı bir şekilde, hepimizin onur duyacağı bir şekilde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ile çarşı ve mahalle bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik kazandırdık. Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır."

Soylu, geçen yılki bütçe görüşmelerinde bin 920 güvenlik korucusunun, uzman erbaş, hatta subay olacağını söylediklerini anımsatarak, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan bu bin 920 korucumuzla ilgili uzman erbaş olmaları sözünü yerine getirdik ve kendilerine subaylık yolunu açtık. Buradaki hedefimiz 5 bin korucumuzun subay olmasının sağlanmasıdır. Bu hem Doğu ve Güneydoğu'da hem orada yaşayan vatandaşlarımızda bambaşka bir perspektif ortaya koymuştur." dedi.

Güvenlik korucularında yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdüklerini, bunların sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını, ayrıca Korucular Daire Başkanlığı kurduklarını belirten Soylu, "Şu anda 52 bin 395 güvenlik korucumuz, 19 bin 912 de gönüllü güvenlik korucumuz terörle mücadelede başarılı sonuçlar almaktadır." diye konuştu.

"Sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz"

Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin üniformalarının yenilendiğini, profesyonelleşme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Jandarmada profesyonelleşme oranı bu yıl yüzde 64, Sahil Güvenlik Komutanlığında yüzde 85'tir. 2019 hedefimiz jandarmada yüzde 72, Sahil Güvenlikte yüzde 90'dır. Kapasite arttırımı ilkemiz dahilinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımıza bu yıl toplam 4 bin 64 araç alınmıştır. Keza İHA, İKU ve SİHA noktasında da ciddi bir atılım içerisindeyiz. 2016'da sadece emniyet teşkilatımızda bulunan 6 İHA'ya ilaveten son 2 yılda bu araçlardan tüm birimlerimizde toplam 37 rakamına ulaşılmış, 69 adet de alım planlanmıştır. Mevcut drone kapasitemizi de yüzde 50'nin üstünde arttırıyoruz. Uçuş saatleri yılbaşına göre 2 kat arttırılmış, kapsama alanları genişlemiş ve entegre güvenlik şemsiyesinin önemli bir bileşeni haline gelmişlerdir. Ayrıca tamamen yerli ve milli olan bu araçlarımızı kullanacak gençlerimizi de biz yetiştiriyoruz. Şu an için toplam 391 personelimiz mevcuttur. Bu araçlarla suç unsurlarına karşı sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz ve bu araçlarla yaptığımız hiçbir operasyonda bugüne kadar şehit vermiş değiliz."

Şehir güvenliğinde önemli bir avantaj sağlayan motosikletlerden bu yıl 469 adet alındığını, 419'unun alım süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, bunların 284'ünü 15 gün içerisinde trafik ekiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bu yıl içerisinde mezun olacak polislerden 5 binini trafik polisi yapacaklarını anlatan Soylu, böylece trafikteki personel sayısını bu yıl 7 bin artırmış olacaklarını kaydetti.

Soylu, şehir güvenliğinde görünürlüğü arttırmak için atlı ve bisikletli polis uygulamasına geçildiğini, toplam 569 personelin bu birimlerde görevlendirildiğini aktardı.

"Terör örgütleriyle mücadele eş zamanlı sürüyor"

Türkiye'nin, en önemli sorun alanlarından biri olan terörle mücadelede, özellikle 15 Temmuz'dan sonra köklü bir strateji değişikliğine gittiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskinin 'olay sonrası operasyon' anlayışından 'kesintisiz operasyon' anlayışına, tehdidi kendi sahamızda karşılamaktan 'kaynağında ve oluştuğu yerde yok etme' anlayışına geçtik ve kapasite kullanımını arttırma, entegrasyon gibi yaklaşımlarla da bu stratejiyi tahkim ettik. Bu anlayışla PKK, DEAŞ, FETÖ ve aşırı sol örgütlerle mücadelemiz eş zamanlı olarak sürmektedir. PKK'ya yönelik bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür. Özellikle silahlı çatışmadaki düşüş, örgütün eylem kabiliyetinin kırıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Keza yurt içindeki terörist sayısı da 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından, yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür."

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede fiziki altyapı meselesine özel önem verdiklerinin altını çizerek, bu amaçla 37 karakol açılmasının planlandığını, 10'unun inşaatına başlandığını bildirdi.

"Şu ana kadar 334 örgüt mensubu teslim oldu"

Jandarma ve Kara Kuvvetlerince toplam 142 üs bölgesinin sürekli olarak tutulduğunu, 111 kalıcı polis güvenlik noktası inşaatının ise sürdüğünü aktaran Soylu, 38 geçici polis güvenlik noktasının da tamamlandığını aktardı.

Terörle mücadelede yapılan yol kontrollerinden, trafik kazalarının azaltılması ve teröristlerin mobilizasyonunu önleme adına ciddi kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Soylu, son bir yılda 57 milyon 240 bin aracın bu kapsamda kontrol edildiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, önemli bir mücadele aracının da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmaları olduğuna işaret ederek, "2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir. Bu, Türkiye'de yürüttüğümüz terörle mücadelenin öneminin ve oluşturduğumuz psikolojik alan harekatının ne kadar başarılı olduğunun tespitidir." dedi.

"Terörizmle mücadelede en önemli projelerden biri Biz Anadoluyuz"

Terörizmle mücadele kapsamında, amacına uygun olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve talimatlarıyla vatandaş buluşmalarına ağırlık verdiklerini belirten Soylu, vali ve kaymakamların başkanlığında gerçekleşen bu buluşmaların sayısının 40 bin 669'ya ulaştığını ifade etti.

Soylu, PKK ve ona müzahir yapıların, yapılan bu buluşmalardan çok rahatsız olduğunu işaret etti. Soylu, terörizmle mücadeledeki en önemli projelerden birisinin "Biz Anadoluyuz" projesi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında, terörden etkilenen bölgelerdeki 51 bin 500 çocuğu, ülkenin farklı vilayetlerinde üçer günlük gezilere götürdüklerini anlatan Soylu, çocukların yazdıkları mektupların, projenin ruhunu çok iyi yansıttığını söyledi.

Görevlendirme yapılan belediyeler

Soylu, terör örgütünün geçmiş dönemde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı belediyelere doğrudan hükmederek lojistik merkez haline getirdiğini ve bu nedenle idari tedbirler alındığını anımsattı.

Söz konusu belediyelerin PKK ile bağlantılarının son derece net ve açık olduğu vurgulayan Soylu, bu istismara "dur" dediklerini dile getirdi.

Soylu, "10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94'ü PKK, 7'si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar, terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen yaklaşık 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır." dedi.

7,5 milyar liralık yatırım yapıldı

Görevlendirme yapıldıktan sonra bu belediyelerde yapılan işlerin, verilen kararın ne kadar isabetli olduğunun ispatlandığını belirten Soylu, bu belediyelerde, aralarında 9 bin 666 kilometrelik sıcak asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 161 kadın kültür merkezi, 2 bin 644 çocuk oyun parkı, 5 bin 191 kilometre içme suyu şebekesi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi yapımı, bin 649 taziye evi olmak üzere toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, ayrıca belediyelerin, 691 milyonu esnafa olmak üzere 3 milyar liralık borcunun ödendiğini anlattı.

Soylu, Türkiye'nin, "radikal terör örgütlerinin beta versiyonu" olarak tanımladıkları FETÖ'nün organize ettiği 15 Temmuz ihanetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği, milletin feraseti ve cesareti sayesinde bastırdığını hatırlatarak o gece gazi Meclis'in gösterdiği, adına ve tarihine yakışır duruşun da ayrıca bir iftihar vesilesi olduğunun altını çizdi.

Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır." diye konuştu.

631 bin dijital materyal incelendi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soylu, öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelenirken sadece bu yıl kasım ayı itibarıyla 631 bin 233 dijital materyalin incelendiğini belirtti.

Bu yıl terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 110 bin civarında sosyal medya hesabının takip edildiğini bildiren Soylu, paylaşımları yaptığı tespit edilen 7 bin kişinin adli makamlara teslim edildiğini aktardı.

Soylu, bu çalışmaları yaparken 500 sözleşmeli personelin istihdam edildiğini ve 24 yerde hızlı veri inceleme merkezleri kurulduğunu anlattı.

Küresel eylemlere imza atan DEAŞ terör örgütünün, 2017'nin ocak ayından bugüne kadar Türkiye'de hiç eylem yapamadığını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır. Ülkemize giriş yapmaya çalışan yabancı teröristlere yönelik olarak yapılan kontrollerde, 8 bin 526 kişinin ülkeye girişi engellenmiş, bin 331'i de geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. 2017 yılında 9, bu yıl da 2 DEAŞ eylemi, hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür."

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde aşırı sol terör örgütlerine de ağır darbeler vurulduğuna dikkati çekerek, "Özellikle DHKP-C ve MKP'nin kırsalda hiç elemanı kalmamış, MLKP'nin, Tunceli kırsalındaki mevcudu 2016'ya göre yüzde 70 azalışla 31-34 kişi seviyesine inmiştir." dedi.

Bin 609 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayısı, 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayısı 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam bin 609 olmuştur. Geçen yıl 4 bin 436 köy kontrolü yapılmışken bu yılın rakamı 11 bin 3 olmuştur. Yine bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sı yeşil, 8'i turuncu, 41'i gri, 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377'dir."

Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eyleminin, henüz hazırlık aşamasındayken engellendiğini ifade eden Soylu, bunların 285'inin patlayıcı madde, 2'sinin ise bombalı araç eylemi olduğunu, bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu, terörle mücadelede verilen şehitlerin yürek yaktığını belirterek, "Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49'u TSK mensubu, 39'u jandarma, 6'sı polis, 22'si güvenlik korucusudur. Cenabıhak hepsine gani gani rahmet eylesin, ailelerine ve aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin. Bu yıl 409 evladımız da gazi oldu. Cenab-ı Allah hepsine acil şifalar nasip etsin." dedi.

Suç çetelerine 274 operasyon düzenlendi

Organize suç çetelerinin de önemli bir diğer konu başlığı olduğunu bildiren Süleyman Soylu, 2016'da bu yapılara yönelik 124 operasyon gerçekleştirilirken 2018'de bu sayının 274'e ulaştığını bildirdi.

Soylu, aynı dönemde gözaltı sayısının yüzde 12.5, tutuklu sayısının yüzde 14 arttığını belirterek 2016'da Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle "suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı" katalog suçlar kapsamına alınmasının mücadeleye büyük katkı sağladığını anlattı.

Uyuşturucu dışındaki diğer kaçakçılık türlerinde de bu yıl ciddi başarılar elde ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan ticaretinde bu yıl 52 operasyon yapılmış, 164 insan taciri yakalanmıştır. Tefecilikle mücadelede geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 46, işlem yapılan şahıs sayımız yüzde 32 oranında artarak bin 465'e çıkmıştır. Bütün vatandaşımıza buradan sesleniyorum. Tefecilerin iflahını keseceğiz. Bu milletin üzerine çökmeye çalışan her kim varsa onların ailelerine, birikimlerine ve kazanımlarına çökmeye çalışan, kabus oluşturmaya çalışan her kim varsa Türkiye'de tefecilere yapacağımız muameleyi milletimiz net bir şekilde görecektir.

Kaçakçılık olaylarında genel olarak yüzde 15'lik bir azalış elde ettik. İşin boyutlarına işaret etmek amacıyla bir rakam vereyim. Geçen yılın ilk on ayında ele geçirilen kaçak sigara miktarı 54,9 milyon paketti. Bu yılın ilk on ayında ise 22,4 milyon pakettir. Denizlerde kaçakçılık ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığımız eliyle bu yıl 9 olayda 1 ton 953 kilogram esrar ele geçirilmiştir."

Uyuşturucuyla mücadele

Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda küresel bir başarıya sahip olduklarına dikkati çekerek, dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 6'sının, Avrupa'da ele geçirilen sentetik uyuşturucu tabletin de yüzde 71'inin, Türk kolluk birimleri tarafından ele geçirildiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, gizli olarak yürütülen bir soruşturmada 270 ton bonzai sevkini yakaladıklarını açıkladı.

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Soylu, "2018 yılında 179 bin kişiyi gözaltına aldık. 19 bin 754 kişi tutuklandı. 73 ton esrar, 20,9 milyon captagon hap, 9,9 milyon kök kenevir yakalandı." dedi.

"PKK'nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz"

Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden yıllık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2013 yılından sonra hızlı bir yükseliş yaşandı. 232'den, 2017'de 941 rakamına ulaşıldı. Ben bir laf söyledim de herkes beni eleştirdi. Ürküntüm 941 rakamını görmemle başladı. Müdahalemiz ve mücadelemiz bu rakamın aşağı düşürülmesi olmalıydı. Bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla bu rakam 228 olarak gerçekleşmiştir. Biz bu rakamı yıl sonu itibarıyla 550-600 civarında tutabilirsek trendi aşağı indirmiş oluruz. Ama bu topyekün bir mücadeledir. Bu mücadele içinde narkotik birimlerimizin olağanüstü jandarma, emniyet tüm güvenlik birimlerimiz büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Geçen yıla göre ilk on ay karşılaştırması yaptığımızda operasyon sayılarımızın yüzde 29, gözaltı sayılarımızın ise yüzde 28 arttığı görülmektedir.

Uyuşturucu ile mücadelede kapasite artışıyla ilgili olarak dedektör köpeklerin sayısını arttırmaya, nitelikli personel yetiştirmeye ve yine alan denetimi için drone ve insansız hava araçlarını kullanmaya ağırlık verdik.

Bugün 81 vilayetimizde narkotimlerimiz var. Bugüne kadar 50 bin 965 olaya müdahale edildi. Narkotik birimlerimizde görevli personel sayımız, jandarmada yüzde 57, emniyette yüzde 35 oranında artırıldı ve artırılmaya devam edecek."

Uyuşturucu ile mücadelede "narko tır", "narko rehber", "narko afiş", "alan denetimi", "UYUMA uygulaması" gibi projeler geliştirdiklerini anlatan Soylu, projelerin sahadaki mücadeleye olumlu etki sağladığını vurguladı.

Asayiş olaylarının yüzde 84'ü aydınlatıldı

Soylu, şunları kaydetti:

"Genel asayiş hizmetleri açısından son bir yıl içinde ülkemizde 2 milyon 569 bin 667 olay gerçekleşmiştir. Bir taraftan terörle, uyuşturucuyla mücadele ederken şehir güvenliğini de ayakta tutmalıyız. 15 Temmuz özellikle güvenlik kuvvetleri konusunda bizi sekteye uğrattı. Emniyette 20 bin amirimiz vardı bu sayı 7 bine düştü. Genel aydınlatma oranı da yüzde 84 olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 13'lük bir azalış, aydınlatma oranında ise yüzde 17'lik bir artış olmuştur.

Evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama ilk 10 aylar itibarıyla 2010'da 263 iken 2018'de bu rakam 185'e düşmüştür. Bu bizim için yeterli değildir. İstanbul'da bu rakam 79'dan 56'ya Ankara'da 30'dan 11'e İzmir'de de 19'dan 8'e düşmüştür. Bunlar bizim performans kriterlerimizdir. Bu konuda asayiş birimlerimiz ciddi bir çalışma ortaya koymaktadır."

Suç ve suçluyla mücadele kapsamında ülke genelinde bu yıl 50 huzur uygulaması yapıldığını anlatan Soylu, bu uygulamalarda 10 milyon 494 bin kişinin kontrol edildiği, çeşitli suçlardan aranan 37 bin 736 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Soylu, vatandaşların müracaatları için 650 polis merkezi amirliğinde şubat 2019 itibarıyla 'Güven Masası' adı verilen bir birimin kurulması kararının verildiğini belirtti.

Özel güvenlik görevlilerinin eğitimi ve denetimine de ağırlık verdiklerini bildiren Soylu, ülkede özel güvenlik kimlik kartı alan 1 milyon 123 bin 294 kişi, aktif çalışan ise 312 bin 244 kişinin olduğunu aktardı.

"Göç dalgasını başarıyla yönetmeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin, yüzyılın utanç hadisesini kendi adına bir yüzakı haline getirdiğini, Suriye iç savaşı ve Irak’ta yaşanan gelişmeler sonucu oluşan göç dalgasını başarıyla yönetmeye devam ettiğini belirten Soylu, "Halen ülkemizde çeşitli statülerde 4,7 milyon yabancı bulunmakta olup bunların 3 milyon 594 bin 232’si geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 6 geçici barınma merkezi kapatılmış, 8 ilde 291 bin 307 kişilik kapasiteli 13 geçici barınma merkezinde 155 bin kişi kalmaktadır." diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göç yönetimi ile ilgili olarak hazırlanan “Uyum Strateji Belgesi Ulusal Eylem Planı"nın, Göç Politikaları Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini de hatırlatan Soylu, ikamet izni başvurularının daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet uygulamasına geçildiğini söyledi.

YİMER sayesinde bin 164 göçmen kurtarıldı

Faaliyete geçirilen Yabancılar İletişim Merkezi "YİMER 157" çağrı merkezine gelen ihbarlarla bu yılın ocak-ekim döneminde kurtarılan göçmen sayısının bin 164 olduğunu aktaran Soylu, buradan Sahil Güvenlik Komutanlığına yönlendirilen çağrılarla Türk karasularında kurtarılan düzensiz göçmen sayısının ise 8 bin 391 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Kolluk birimleri tarafından 2018'de 23 bin 256’sı denizlerde olmak üzere toplam 234 bin 443 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Soylu, gözaltına alınan 4 bin 913 organizatörden 1165’inin tutuklandığını söyledi.

Denizlerde bu yıl 86 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini veren Soylu, Ege Denizi'nden günlük geçiş ortalamasının ise 89 seviyesinde kaldığına değindi.

"BM, AB, bütün heyetlere söylüyorum. Amerika'ya baskı kurun"

Soylu, doğudan gelen göç baskısı artmasına rağmen Türkiye'nin, Batı'ya geçişleri kontrol altına alabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece Suriye değil, aslında bir problemimiz daha var, Afganistan. Afganistan kaynaklı bir düzensiz göç. Şunu açıkça söyleyeyim, burada Amerika'nın net bir oyunu ile karşı karşıyayız. Amerika'nın Afganistan'daki büyükelçisi kimdir? Eski 15 Temmuz darbesindeki büyükelçisi. Peki Afyon üretimi en çok ne zaman artmıştır? O oraya gittikten sonra. Peki Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra. Güya Afganistan'a barış getiriyorlar. Türkiye burada doğu sınırları açısından ciddi bir göç baskısı altındadır. Bunun menşei de Amerika'dır. Bu kadar açık ve net. 2017’de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259 iken, bu sayı 2018’de 90 bin 334 olmuştur. Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl illegal giriş yapan yabancılardan 49 bin 523'ü sınır dışı edilmiştir. BM, AB, bütün heyetlere söylüyorum. Amerika'ya baskı kurun."

Şu anda Ege Denizi'nden karşıya geçerken yakalanan göçmenlerden yüzde 45'inin Afgan uyruklu olduğunu aktaran Soylu, 26 bin Afganlıyı, hiç birinin burnu kanamadan son 7-8 ay içerisinde normal tarifeli seferlerle Afganistan'a götürdüklerini açıkladı.

Soylu ayrıca bu yıl 278 bin 139 kişinin de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının etkisiyle gönüllü olarak geri döndüğünü bildirdi.

AFAD

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, AFAD Başkanlığının da İçişleri Bakanlığına bağlandığını anımsatan Soylu, "2018 yılının ilk on ayında kaydedilen deprem sayısı 19 bin 446’dır. 1999’da 50 deprem gözlem istasyonumuz varken bugün bu sayı bin 56’dır." dedi.

AFAD Başkanlığı bünyesinde halen 5 bin 947 personel, 25 adet lojistik ve 30 adet lojistik destek deposu ile farklı tonajlarda toplam 773 müdahale aracı bulunduğunu kaydeden Soylu, geçen yıl 1465, bu yıl da 1281 olaya müdahale edildiğini aktardı.

Soylu, 13 Kasım 2018 itibarıyla 11 bin 528 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlendiğini ve vatandaşların e-devlet üzerinden bu alanların bilgisine ulaşılabileceğini söyledi.

İnşaatı devam eden afet konutu sayısının 5 bin 83, bu yıl inşaatı biten konut sayısının ise 869 olduğunu belirten Soylu, 2018 küresel insani yardım raporuna göre de Türkiye'nin 8 milyar dolar yardımla dünyada 2017 yılında en çok insani yardım gerçekleştiren ülke olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin 5 kıtada 50’nin üzerinde ülkede yaptığı yardımlarda Filistin, Somali ve Sudan'ın öne çıktığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ayrıca Arakan’da 128 bin poliklinik muayene, 845 ameliyat yapıldığını, 1 sahra hastanesi ile 6 su kuyusunun ise hizmete alındığını kaydetti.

Türkiye'de 114 bin 255 aktif dernek bulunuyor

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Dairesi Başkanlığının, 13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek kurumsal yapısının daha güçlü hale getirildiğini belirten Soylu, "Ülkemizde ekim ayı itibarıyla 114 bin 255 aktif dernek bulunmaktadır. Bu yıl 239 dernek ve sivil toplum kuruluşuna mali destek verilmiştir." dedi.

DERBİS Projesi ile de derneklerin tüm iş ve işlemlerini dijital ortamda yapabilmelerinin sağlandığını da hatırlatan Soylu, OHAL kapsamında 1418 derneğin kapatıldığını, yapılan tahkikat sonucunda 200 tanesinin yeniden açıldığını söyledi.

Bütçe

Geçen yıl toplam 49 milyar 536 milyon 180 bin lira olan bütçesinin bu yıl yüzde 34 artışla 66 milyar 436 milyon 71 bin lira olmasının öngörüldüğünü kaydeden Soylu, bağlı kuruluşlar hari̇ç bakanlık bütçesi̇nin geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 8 milyar 572 milyon 166 bin liraya ulaştığını vurguladı.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının öngörülen bütçesinin yüzde 47 artışla 19 milyar 604 milyon 133 bin, Emni̇yet Genel Müdürlüğünün yüzde 21 artışla 33 milyar 676 milyon 247 bin, Sahi̇l Güvenli̇k Komutanlığının yüzde 27 artışla 869 milyon 313 bin, Göç İdaresi̇ Genel Müdürlüğünün ise yüzde 436 artışla 2 milyar 307 milyon 541 bin liraya ulaştığını aktardı.

AFAD Başkanlığının 2018 bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil edilmediğini de belirten Soylu, geçen yıl 2 milyar 265 milyon 864 bin lira olan AFAD bütçesinin 2019 için yüzde 38 azalışla 1 milyar 406 milyon 671 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Soylu, AFAD bütçesinin azalırken, Göç İdaresinin bütçesinde meydana gelen artışın barınma merkezlerinin AFAD Başkanlığından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine alınmasından kaynaklandığını söyledi.

Muhabir: Mehmet Tosun, Sertaç Bulur, Orhan Onur Gemici