YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni dönem için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye istediklerini belirterek, "Eğer güçlü Türkiye istiyorsak hükümet güçlü olacak. Güçlü hükümet istiyorsak arkasında güçlü bir meclis desteği olacak. Hükümette ayrı, cumhurbaşkanlığında ayrı oy kullanılmasını isteyenler var, onlara da iyi dikkat edeceksiniz." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi CHP’nin adayı kalkmış, tembel talebe, televizyonda reklama çıkıyor 'merhaba' diyor. Arkasından 'anaokulundan üniversiteye kadar eğitimi bedava yapacağız'. Bay Muharrem, Aydıncıklı zaten bedava diyor senin bundan haberin yok. Yahu daha adam cumhurbaşkanlığına talip, bu ülkede anaokulunda, ilköğretimde, ortaöğretimde, üniversitede eğitimin bedava olduğunun farkında değil. Sen nereden bu ülkeye bir şey katacaksın. Neyin olduğunu, olmadığını bilmiyorsun. Artı bizde, çocukları okutuyorlar diye üstüne para veriyoruz. Zengin fakir ayırmadan kitapları sıranın üzerine koyuyoruz. Üniversitede harçları biz kaldırdık, yurtlarla Türkiye'yi biz donattık. Her tarafta bedava olan bir eğitim anlayışını biz hayata geçirdik. Ama adamın haberi yok. Yapamadığımız işler var mı, var. Şimdi onları yapmak da bizim boynumuzun borcu. Eksikleri tamamlamak da bizim boynumuzun borcu. Yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yapar."

Bozdağ, yeni dönem için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye istediklerini ifade ederek, "Eğer güçlü Türkiye istiyorsak hükümet güçlü olacak. Güçlü hükümet istiyorsak arkasında güçlü bir meclis desteği olacak. Hükümette ayrı, cumhurbaşkanlığında ayrı oy kullanılmasını isteyenler var, onlara da iyi dikkat edeceksiniz." diye konuştu.

AK Parti'yi seven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı lider kabul eden birinin cumhurbaşkanına oy verip de AK Parti’ye milletvekilliğinde oy vermemezlik etmeyeceğine dikkati çeken Bozdağ, Erdoğan’ı sevenlerin onu cumhurbaşkanlığında etkisiz hale getirecek bu kara propagandaya pirim vermeyeceğini vurguladı.

Bazılarının AK Parti'li gibi göründüğünü aktaran Bozdağ, "Zaman zaman bazıları şöyle diyor, 'Ben de AK Parti'liyim, bak işte şöyle yaptım, böyle yaptım.' Bu tiplere dikkat edin. Bunların birisi vallahi AK Parti'li değildir. Bugüne kadar Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de oyunu değil, bitini dahi vermemiştir. O nedenle bunlara da kimsenin itibar etmemesi lazım. Bizden gözüküp Cumhurbaşkanlarının partisine oy verdirmeyip Cumhurbaşkanımızın elini ayağını orada bağlamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında bugünkü parlamento çoğunluğu olduğu için "Dünya beşten büyük" diye haykırabildiğini belirten Bozdağ, bu güçle birlikte vesayete de meydan okuduğunu söyledi.

Bozdağ, bu çoğunluk sayesinde Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Koalisyonun biri düdüğü görünce hemen deliğe kaçsaydı Türkiye ne olurdu? Bizim arkamızda güçlü millet desteği olduğu için biz güçlüyüz. Tayyip Bey'in AK Parti'nin bu kardeşlerinizin sesi gür çıkıyorsa bilin ki arkamızda duran dağlar gibi Aydıncıklıların duasıyla, reyiyledir. Eğer siz arkamızda olmayın, bizi Ankara'dan değneklerle kovalarlar. Emin olun hiçbir yere sığdırmazlar. Bizim gücümüz milletten."

Muhalefetin, ilk tur ve ikinci turda nasıl hareket edeceklerinin hesabını yapsalar da maçı kaybettiklerini ifade eden Bozdağ, "Görüyorlar, 'Cumhurbaşkanı nasıl olsa Tayyip bey oluyor' ama hiç olmazsa oradan bu ittifakları da kullanarak 'bir katakulli yaparsak parlamentoda çoğunluğu alırsak biz işi kurtarırız, Tayyip Bey'i etkisiz hale getiririz' diyorlar. Başarabilecekler mi? Allah'ın izni ile başaramayacaklar. Etkisiz hale getirmeye güçleri yetmeyecek." dedi.



Bozdağ, muhalefetin şimdi HDP’yi barajı geçirmek için uğraştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eğer HDP barajı geçemezse onun çıkaracağı vekilleri AK Parti kazanırmış. 'Öyleyse HDP barajı geçsin, PKK o vekillikleri kazansın ama AK Parti kazanmasın' diyorlar. Bakın siz şunlara. Bu ne biçim vatan, millet sevgisi, bu ne biçim devlet sevgisi? PKK’nın uzantısı bir partinin vekil çıkmasına gönülleri razı ama milleti, devleti, bayrağı, vatanı için ölümü göze alan bu kadroların vekil çıkarmasından rahatsız oluyorlar. Her CHP’li evinden bir oy nereye vermeliymiş, HDP’ye vermeliymiş. Şimdi FETÖ’cüler, hep beraber onlar da başka bir partinin peşinde koşuyorlar. Hepsi terör örgütlerinin yanında, biri orada biri orada öbürü orada. Biz terör örgütleriyle hiçbir zaman siyaset yapmadık, yapmayız da. Ne zaman gördük, karşılarına geçtik, onlarla etkin mücadele yaptık."

Terörle mücadelenin yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, terör örgütlerinin, bu milletin temiz geleceğini karartamayacağını söyledi.

Bozdağ, Türkiye üzerinde oynanan oyunu herkesin iyi görmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"HDP niye resmi ittifakın içinde yok? 'Aydıncıklı vatan sever, milliyet sever insanlardır. Milliyetçi muhafazakardır, terörle yan yana durunca oy vermez' diye teröre destek veren partiyi resmi ittifakın dışında tuttular. Ama biliyoruz ki HDP bu ittifakın gayriresmi değil, gönüllü müttefikidir. Diğerleri de bunun müttefik olduğunu biliyor. Şimdi hepsi beraber Selehattin Demirtaş’a aşık olmuşlar. Vay efendim 'cumhurbaşkanı adayı niye tutuklu?' diye hepsi onun için davul çalıyor. Peki Aydıncıklı için Yozgatlı için, evlatlarını şehit veren analar, babalar, eşler, evlatlar için, gaziler için hiç öyle yüksek sesten, yüksek perden konuştun mu? Ey Kılıçdaroğlu, ey Karamollaoğlu, ey Selahattin Demirtaş aşıkları, bu milletin kaybettiği yavruları için hiç aynı şeyleri söylediniz mi? Teröre lanet diye gürlediniz mi?"

Muhalefetin seçim beyannamelerinde terörle ilgili doğru dürüst bir cümlenin bulunmadığını aktaran Bozdağ, bunların böyle bir dertlerinin olmadığını söyledi.

Bozdağ, birbirine benzemeyen partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları kinin bir araya getirdiğine işaret eden Bozdağ, "Bunların adı Millet İttifakı değil, kin, nefret, düşmanlık ittifakıdır. Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinmişler, bunun peşinden koşuyorlar. Aydıncıklılar, bunlara değil Türkiye’nin parlamentosunu, cumhurbaşkanlığını vermeyi, ben eminim ki gütmek üzeri iki tavuğunu emanet etmez." dedi.

"Bu millet Cumhurbaşkanlarını ve onun patisini kimseye yedirmedi, ölüm kusan jetlere yedirmedi de be hey gafiller, size mi yedirecek?" ifadesini kullanan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah’ın izniyle, milletimizin duası ve desteği ile Cumhurbaşkanımız da AK Parti de yoluna devam edecektir. Türkiye’nin yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Yapılan eserleri kimse yıkamayacaktır. Devam eden projeleri kimse durduramayacaktır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada küresel bir aktör olmaya emin adımlarla devam edecektir. Ayın 24’ünde de Berlin, Paris değil, Ankara bayram yapacaktır, Aydıncık bayram yapacaktır."

