KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Biz bir gemideyiz. Bu geminin isteyen güvertesinde, isteyen kamarasında, isteyen altında gider ama hiç kimsenin bu gemiyi delmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Sorgun, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsasınca (KTB), Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, vaktin birlik vakti olduğunu söyledi.

Geleneksel iftar buluşmasının sloganı olan 'Birlikte Konya'yız' sözüne işaret eden Sorgun, "Sloganda da gördüğümüz gibi birlikte Konya'yız, birlikte Türkiye'yiz. Biz bir gemideyiz. Bu geminin isteyen güvertesinde, isteyen kamarasında, isteyen altında gider ama hiç kimsenin gemiyi delmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Vakit Konya vakti, vakit Türkiye vakti. Yarın da Cumhurbaşkanı'mızı karşılama vakti. İnşallah bayrama da mutluluk ve huzurla erişmeyi diliyorum. " dedi.

Sorgun, birlik ve bütünlüğünü koruyamayan ülkelerin ne hale geldiğinin Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da ve dünyanın birçok yerinde görüldüğünü dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Nasıl 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişimine karşı birlik ve beraberliğimizi sağlayıp, milli duruşumuzu gösterip, darbeyi püskürttüysek, bundan sonra da yine aynı milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde devam etmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

Kalaycı, Türkiye'nin çok yönlü ve çok boyutlu saldırılar altında olduğunu kaydetti.

- "Yeni sistemle birlikte Türkiye, 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşacak"

Türkiye'ye yapılan bu saldırılar karşısında millet olarak dik durulması gerektiğini anlatan Kalaycı, "Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, Türkiye'yi bölemeyecekler. Bin yıllık kardeşliğimizi bozamayacaklar. İnşallah 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye, 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşacak ve lider ülke hedefini gerçekleştirecektir." dedi.

Türkiye'nin bu doğrultuda Türk dünyasının, İslam aleminin, mazlum milletlerin umutlarını yeşerteceğini ve küresel bir güç olarak tarih sahnesindeki yerini alacağını vurgulayan Kalaycı, "Hep beraber bugün sevindirici bir gelişme de yaşadık, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara rağmen ihracat artışını sağlayan sanayici ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum. Son olarak bugün şehitlerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İftar programına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, üniversite rektörleri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.