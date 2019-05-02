HDP parti yönetiminde değişiklik

ANKARA (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen'den boşalan TBMM Grup Başkanvekilliği görevine Saruhan Oluç getirildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel seçimden sonra Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) bazı görev değişikliklerine gidildi.

Buna göre, Kars Belediye Başkanı seçilen Bilgen'den boşalan TBMM Grup Başkanvekilliği görevine Oluç getirildi. Oluç'tan boşalan parti sözcülüğü görevine ise Günay Kubilay atandı.

Ali Ürküt, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Partinin MYK bünyesinde oluşturulan Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş sözcülüğüne de Selahattin Aslan getirilirken, Parti Meclisi üyeleri Murat Sarısaç, Nazmi Gür ve Salim Kaplan da MYK üyesi olarak belirlendi.