HDP mitinginde terör örgütü propagandası

BATMAN(AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla Batman'da düzenlenen mitingde terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açıldı.

Temelli, Batman'daki temasları kapsamında partisince Bahçelievler Mahallesi'ndeki seçim lokali önünde gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Miting alanında terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Sezai Temelli, mitingdeki konuşmasında, "24 Haziran'da baskın seçim yapanlar bizi hazırlıksız sandılar ama onlar bilmiyorlardı ki bizler her zaman hazırız. Geçmişte çok acılar yaşadık, faili meçhuller yaşadık. Tüm değerlerimize saldırıldı. Mehmet Sincar'ı hatırlıyoruz, Aram Tigran'ı hatırlıyoruz. Birçok değerimizi anıyoruz, saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitingde, HDP İl Başkanlığı yöneticileri ile partinin Batman milletvekili adayları hazır bulundu.

Muhabir: Selman Tür