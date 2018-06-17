KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Muhalefet FETÖ ve PKK gerçekliği net bir şekilde ortaya çıkmışken nasıl mücadele edeceklerini söylemiyor hala. Hadi PKK'ya karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin. Söyleyemezler. Hapishanelere gidip ziyaret ederler, sonra da bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun." dedi.

Bakan Özhaseki, bayramlaşma programı için geldiği Akkışla ilçesinde Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşların bayramını kutladı.

Türkiye'nin önemli bir seçim arefesinde olduğunu ve muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının terör örgütlerine hala net bir şekilde mesafe koyamadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Muhalefet, FETÖ ve PKK gerçekliği net bir şekilde ortaya çıkmışken nasıl mücadele edeceklerini söylemiyor hala. Hadi PKK'ya karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin. Söyleyemezler. Hapishanelere gidip ziyaret ederler, sonra da bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun. Bu katiller ordusunun başındaki adamı hapishanelerde ziyaret ediliyor. Eğer yiğitseniz, mertseniz şehit ailelerinin yanına gelin. Evlatlarımızı vuranların yanına gidiyorlar. Güneydoğu'ya sık gittiğim için söylüyorum, polislerimiz, askerlerimiz etrafımda pelesenk oluyor. Emin olun o yiğitleri görseniz kıyamazsınız. Hepsinin evinde küçük yavruları var, dualar ederek geziyorum. Yavrularımızı hainler, katiller sürüsü arkalarından vuruyor. Onların ailesinin hepsi ağlıyor ne yazık ki bizim Türkiye'de cumhurbaşkanlığına aday olmuş vatandaşlar o şehitlerin ailelerine geleceğine katillerin yanını gidiyor. Bu son derece üzücü bir hadise."

Türkiye'ye düşmanlık eden dış güçlerin emellerini bildiklerini fakat bu süreçte CHP'nin davranışlarına anlam veremediklerini ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunlar 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen hainlerin yanına gidiyorlar, onlarla bayramlaşıyorlar. 'Bunları biz hapishaneden çıkaracağız' diyorlar, yazıklar olsun. Hakikaten üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Bu seçimlerde biz bu gerçekliği anlatmak durumundayız. Yurt dışından gelen kötülükleri anlıyorum. PKK terör örgütüne her taraf açık ama bize kapalı, bunu da anlıyorum. Ekonomik olarak bizi boğmak istiyorlar, bunu da anlıyorum. Ana muhalefetin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Siz durmadan iki de bir 'Biz Atatürk’ün mirasçısıyız' demiyor musunuz? Atatürk hayatta olsaydı vallahi sizi değnekle kovalardı. Atatürk'ün partisinin başına gelen adamlar, siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin, teröristlerin yanında yer alıyorsunuz?"

- "Bunlar Türkiye'yi dışarıya el açtırıp, eski günlere dönmeyi istiyorlar"

Bakan Özhaseki, daha sonra Sarıoğlan ilçesine geçerek burada vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sarıoğlan Belediyesine hibe edilen 3 kamyonun teslim törenine katıldı.

Törenin ardından bir düğün salonunda vatandaşlara hitap eden Özhaseki, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinin aynı devletler tarafından desteklendiğini belirtti.

Bu ülkelerin tek isteklerinin Türkiye'ye diz çöktürmek olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Türkiye'yi dışarıya el açtırıp, eski günlere dönmeyi istiyorlar. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yok edin, ne yaparsanız yapın. O ölsün Türkiye biterse bitsin' hainliği ile karşı karşıyayız. Bakın istihbarat elemanlarımızın bazılarının yurt dışında heder edildiğini, şehit edildiğini biliyorum. O içimi acıtıyor. Her ülkenin kendine has istihbarat elemanı var. Biz de PKK'yı bu lanet örgütü takip ederken FETÖ'cü istihbaratçılar, şerefsizler bu yavrularımızın ismini tek tek dışarıya bildirmişler, o yavrularımızın hepsi dışarıda şehit oldu. Aranızda bilmiyorum ve belki birisinin babası vardır. Onlar isimlerini söylemezler, onlar gizli kahramanlar. Şu anda mezarları yok o yavruların."

Buradan Bünyan ilçesine geçen Bakan Özhaseki, Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarla bayramlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.