Hakkari üs bölgesindeki patlama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, patlama nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkari Şemdinli'de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.