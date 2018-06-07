SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Daha kalkınmış, refah içerisinde, güçlü bir Türkiye'nin inşası için mutlaka bu coğrafyada güçlü bir hükümete, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var. Yürütmesi, hükümeti, parlamentosu güçlü olursa bilin ki Türkiye güçlü olur." dedi.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Gölova, Akıncılar ve Suşehri ilçelerini ziyaret etti.

Suşehri ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında konuşan Yılmaz, 24 Haziran'da vatandaşların ülkenin geleceği doğrultusunda iradesini kullanacağını, Türkiye'yi yönetecek insanların seçileceğini ifade etti.

Türkiye'nin ülke olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Çevremiz ateş çemberi, bu ateş çemberinin içerisinde bir istikrar adası olan bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var. Tayyip Bey'in güçlü bir lider olduğundan milletimiz mutabık, o halde Tayyip Bey'den hiç şaşmadan oyumuzu vermemiz lazım. Tayyip Bey'le uyum içinde çalışacak bir parlamentonun da olması, ülkedeki güvenin kalıcı hale gelmesini, kurumsallaşmasını temin eden, aynı zamanda Mecliste de Sayın Cumhurbaşkanımız ile uyumlu çalışacak milletvekillerini seçmeliyiz. Böyle bir tercih Türkiye'nin, evlatlarınızın lehine olur."

Bakan Yılmaz, daha sonra Suşehri Belediyesi ile Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada vatandaşlar ile iftar yapan Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek vatandaşlardan destek istedi.

Yapılacak seçimlerin devletin bekası, ülkenin birliği ve beraberliği için önemli olduğuna dikkati çeken İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha kalkınmış, refah içerisinde, güçlü bir Türkiye'nin inşası için mutlaka bu coğrafyada güçlü bir hükümete, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var. Yürütmesi, hükümeti, parlamentosu güçlü olursa bilin ki Türkiye güçlü olur. Bu sıkıntılı dönemde, çevresi ateş çemberi olan bir coğrafyadayız. Türkiye istikrar adası, bu istikrar adasını sürdürmek ve bu coğrafyada güçlü olmak için mutlaka güçlü bir lidere, güçlü bir parlamentoya sahip olmamız lazım. İşte buna önümüzdeki seçimlerde birlikte karar vereceğiz. İstikrar ve güven kurumsallaşsın, kalıcı hale gelsin diyorsanız, 24 Haziran'da yapılacak bellidir. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili olarak da AK Partinin milletvekillerinin seçilmesi lazım."







