'Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik'

KASTAMONU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kuzeykent Meydan'ında düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.





Dün İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, Kastamonu'nun tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi ve denizin başkenti olduğunu ifade etti ve Pir Şaban-ı Veli'nin "Seher vaktinin yeliyiz" şiirini okudu.



Kastamonu tarihinin her döneminde hakkın, hakikatin, iyiliğin ve hayırların yanında yer aldığını belirten Erdoğan, vatandaşlara "İnşallah 31 Mart seçimlerinde Kastamonu bir kez daha aynı çizgide saf tutacaktır." dedi.



Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği "31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 31 Mart'ta merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde milletin partisi, Cumhur'un partisi AK Parti'ye mührü vuruyor muyuz?" sorulara olumlu cevap aldı.



Nasrullah Camisi'nin yakın tarihte önemli bir rolü olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'un burada verdiği vaazla adeta İstiklal Savaşı'nın özünü, ruhunu ve hedefini ilan ettiğini ifade eden Erdoğan, "Akif'in 'Ey Müslümanlar gözünüzü açınız, ibret alınız' nidası bugün de geçerliliğini korumaktadır. Mehmet Akif, 1920'de verdiği vaazında o güne kadar verdiğimiz kayıplarımızı saydıktan sonra 'Allah korusun, biz böyle bir akibete mahkum olursak, başımızı sokacak bir yer bulamayız.' diyordu. Dünyadaki Müslümanların selametleri, necatları ve istiklalleri için ülkemizi örnek aldığını söyleyen Akif, sanki bugünleri de tarif ediyordu." dedi.



"Türkiye üzerindeki hesapların, dün neyse bugün de aynı olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çünkü Türk aynı Türk'tür, hasımları da aynı hasımlar. Bunun için her fırsatta Rabia'mızı haykırıyoruz. Ne diyoruz? 'Tek millet' diyoruz. Ne diyoruz? 'Tek bayrak' diyoruz. Ne diyoruz? 'Tek vatan' diyoruz. Ne diyoruz? 'Tek devlet' diyoruz. Bunlardan en küçük bir taviz verdiğimizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram edeceğini biliyoruz. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve sürekli ileriye gitmeye mecburdur. Yerimizde saydığımız gün, gerilemeye başladığımız gündür. Güçlü olmak için bir olacağı, iri olacağız, diri olacağız, kardeşe olacağız. Hep birlikte burada olduğu gibi Türkiye olacağız."







"Birbirimizi Allah için seveceğiz"

"Birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat için değil, makam için değil, para pul için değil. İşte bu şekilde bu yolda yürüyeceğiz." diyen Erdoğan, AK Parti'nin bunun için var olduğunu söyledi.



Erdoğan, "AK Parti, Türkiye'nin alıcılarını kendi tarihine, kendi medeniyetine ve kendi gücüne ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır. Geçtiğimiz 17 yılda bu ülkede neler yaptığımızı biliyorsunuz. Gönül dünyamızı sonuna kadar açarak, gece gündüz çalışarak, ülkemizin tüm imkanlarını harekete geçirerek, Türkiye şemsiyesini büyüttük. Bu şemsiyeyi, hem kendi vatandaşlarımızı hem kalbini ve gözünü bize yöneltmiş kardeşlerimizi, dostlarımızı, mazlumları içine alacak şekilde büyüttük." diye konuştu.



Halka tepeden bakanların aksine milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımayarak demokrasiyi ileriye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gurur, kibir olmayacak dedik. Çünkü gurur da kibir de Allah'a aittir. Biz neyiz ki? Her alanda potansiyelimize güvenerek, attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular." dedi.



Milletle birlikte oldukları, insanlara güven aşıladıkları ve devleti ayağı kaldırdıkları için kendilerine düşman olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zalimlere sessiz kalmadığımız, diline, dinine ve rengine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizlikleri yüzlerine haykırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye'yi eskilerin deyimiyle fetret devrinden, şairlerin deyimiyle faslı hazandan çıkarttığımız için bize düşman oldular." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'yi güçlendirdik"

Kastamonu'da mitinge katılımın güzel olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kastamonu, 31 Mart'ta milli iradeye bir kez daha sahip çıkmaya hazır mısın? Kastamonu, 31 Mart'ta istikrar ve güven ortamına devam diyor muyuz? Kastamonu, 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir şahlanışa Cumhur İttifakı'yla var mısın?" sorularını yöneltti.



Alandaki kalabalığın "evet" cevabı üzerine Erdoğan, "Sizlere de böylesi yakışırdı." diye konuştu.



Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamıyla büyüttüklerini ve güçlendirdiklerine değinen Erdoğan, Kastamonu'ya son 16 yılda 15 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.



Eğitimde 971 yeni derslik inşa ettikleri bilgisini veren Erdoğan, 29 bin öğrencisi olan üniversiteyi Kastamonu'ya kazandırdıklarını anlattı.



Yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 446 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, iki yıl içinde toplamda 5 bin 770 kişi kapasiteli 5 yükseköğrenim yurt binası daha yapacaklarını bildirdi.



Kastamonu'ya bir gençlik merkezi inşa edeceklerini anlatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.







Nasrullah Camii ile Kale arasındaki mahallelerde 2 bin 383 binayı cephe iyileştirme ve yenileme çalışmasıyla Kastamonu'ya yakışır hale getireceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bunlar arasında bulunan 930 binanın fazlalıklarını iki katı geçmeyecek şekilde tıraşlıyoruz. Hem şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkıyor hem de turizm altyapısını geliştiriyoruz. Turizmi, çok kıymetli tabii güzelliklere sahip Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı haline getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.



İsmail Bey Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği Nasrullah Kadı Camii gibi 107 eseri restore ederek ihyasını sağladıklarına işaret eden Erdoğan, İsfendiyar Bey Camii, Benli Sultan Türbesi, İbni Neccar Camii, İsmail Bey Hamamı gibi önemli eserlerin de restorasyonunun devam ettiğine dikkati çekti.



"Bunu, Bay Kemal anlamıyor"

Tüm güzellikleriyle Kastamonu'ya sahip çıkacaklarına değinen Erdoğan, Kastamonu Belediyesinin Kuzeykent'te bir millet bahçesi ve peyzaj projesini hayata geçirdiğini anımsattı.



Proje içerisinde Millet Kıraathanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ama bunu, bu Bay Kemal anlamıyor. Bay Kemal'in partisi de anlamıyor. CHP, 'Bunlar kumarhane açacakmış' diyor. Dervişin zikri neyse fikri de odur. Bunlar tabii la teşbih. Bunlar derviş filan değil, haşa... Dervişe de hakaret etmeyelim. Bunu da iyi bilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Millet Bahçesi'nde meydan, otopark, spor alanları, bilim merkezi, açık hava bilim sergi alanı, atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi pek çok bölümün olduğunu aktaran Erdoğan, orada anne, baba ve çocukların dinlenme fırsatı bulacağını belirtti.



"AK Parti yatıyor, kalkıyor bunları düşünüyor"

Devletin bunun için var olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu adımları atıyoruz. Bugüne kadar bu adımları attılar mı? Yok. AK Parti yatıyor, kalkıyor bunları düşünüyor. Halkımıza daha güzel hizmetleri nasıl veririz. Neler yapalım ki milletimiz daha huzurlu olsun? Kastamonulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplamda 985 milyon lira tutarında kaynak aktararak destek olduk. Sağlıkta 400 yataklı Kastamonu Devlet Hastanesinin de aralarında olduğu 12'si hastane olmak üzere 25 sağlık tesisini Kastamonu'muza kazandırdık. Kastamonu'ya 250 yataklı fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, Cide'ye, Çatalzeytin'e, Küre'ye, Bozkurt'a, Abana'ya hastaneler yapmak için kolları sıvadık.



Kastamonu'ya 2002 yılına kadar 47 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz bunu 329 kilometreye çıkardık. 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve bağlantı yollarını biz hizmete sunduk. Orta Karadeniz'i, İç Anadolu'ya, oradan da Türkiye'nin dört bir yanına bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculukla aşılabiliyor."







"Vizyonsuz siyasetçileri, kifayetsiz bürokratları kullandılar"

Millet ve devlet olarak bu coğrafyada bin yılda kesintisiz bir mücadele verildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Yakın dönemde Türkiye'nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar. Bunun için yeri geldi tek parti devrinde ve daha sonraki kimi dönemlerde olduğu gibi vizyonsuz siyasetçileri, kifayetsiz bürokratları kullandılar. Yeri geldi sağcı, solcu, laik olan, olmayan, Alevi, Sünni, şu köken bu köken denilerek, milletimiz kendi içinde bölündü, hatta kavgaya tutuşturuldu. Yeri geldi PKK gibi bölücü, yeri geldi FETÖ gibi istismarcı, yeri geldi DEAŞ gibi ne idiği belirsiz proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz. İşte Cudi'de, işte Gabar'da işte Tendürek'te hatta Kandil'de bunları kovaladık, kovalıyoruz."



"Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler"

Türkiye'nin komik bahanelerle uluslararası alanda tecrit edilmeye kalkışıldığını da anlatan Erdoğan, "Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler. Ne zaman şöyle bir ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli Menderes gibi, tıpkı Özal gibi bizim de 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadeleyle geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisiyle karşılaştık." diye konuştu.



İstanbul'da 4,5 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam devam etti:



"4,5 yılın sonunda bunlar kalktılar, 'Erdoğan'ı nasıl indiririz' ve bizi indirip, cezaevine gönderdiler. Bütün bunlarda hayır yok mu, var. Her alanda hayır vardır. Gittik, yattık cezaevinde çıktık, işte AK Parti'yi kurduk ve partimizi kurduk, 16 ayda iktidar olduk tek başımıza. Vesayeti kırdık, karşımıza ihanet çetelerini çıkardılar. İçeride teröristlerin başını ezdik, tehdidi sınırlarımızın dışına taşıdık. Demokrasimizi geliştirdik, millete ve milli iradeye hakaret edenlere dört elle sarıldılar. Ekonomiyi güçlendirdik, kur, faiz saldırılarıyla, algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Velhasıl ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha fazla kenetlendik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz devlet olarak daha güçlendik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da perçinledik."



Sorumluluklarının ve verdikleri mücadelenin öneminin farkında olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız işin günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar hayati olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla faizle diplomasiyle algıyla olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, aldıkları tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız oralarda. Yani temizlik ürünlerinden tutunuz, diğer neler varsa marketlerde falan onların da belli bir kısmını buralarda da biz satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler, terör... Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var, hep birlikte yaşayıp, göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz."







Bunları söylerken milletin ekonomideki dalgalanmadan dolayı yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmediklerine de işaret eden Erdoğan, esnafın, sanayicinin, ticaret erbabının, çiftçinin, çalışanların emeklinin ve milletin her bir ferdinin dertlerini ve taleplerini bildiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların çözümü için finanstan istihdama, vergiden ücretlere kadar her alanda pek çok teşviki, desteği ve kolaylığı planlayıp uyguladıklarını belirterek, "İşte asgari ücrete yaptığımız yüzde 26'lık artış bunun bir ifadesidir. Üretim ve istihdam teşviklerinin kapsamlarının genişletilerek devam ettirilmesi bunun bir ifadesidir." dedi.



İhracattaki artışa dikkati çeken Erdoğan, bütün bunların emeklerin karşılığının yavaş yavaş alındığına vurgu yaptı.



'Biz emin adımlarla bu yolda yürüyoruz'

Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar sebebiyle büyük bedeller ödediğini belirten Erdoğan, "CHP, IMF ile ilk anlaşmayı yapandır. Biz göreve geldik. Ne diyordu bunlar? 'AK Parti IMF'ye gidecek.' 23,5 milyar dolar borçla biz IMF'nin alacağını kucağımızda bulduk. Sıfırladık mı? 2013 Mayıs'ında sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar. Biz emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunlara esir olmayacağız." diye konuştu.



Erdoğan, terör örgütlerinin saldırılarının da faizin, kurun ve enflasyonun da yükünü milletin çektiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Biz, çektiğimiz 17 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda dev eserlerle ve hizmetlerle buluştururken diğer yandan da milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içerisinde olduk. Allah aşkına şu Kastamonu'nun 17 yıl önceki yapısına bir bakın, bir de şimdiki yapısına bakın. 17 yıl önce mi daha iyi bir yerdeydik, yoksa bugün mü daha iyi bir yerdeyiz? Okullarla, hastanelerle, havalimanlarıyla, yollarla ve Ilgaz Tüneli'yle Kastamonu çağ atladı. Nereden nereye geldi? Daha da ileriye gideceğiz daha da güzel şeyler olacak. Adaletten ulaşıma, enerjiden çalışmaya, spordan sanata kadar her alanda milletimize geçmişte göremediği şeyleri hamd olsun önüne getirdik."



"15 Temmuz'da ülkemize ve istikbaline sahip çıktık"

Erdoğan, asker ve polisle sahada teröristlere nefes aldırmadıklarını vurgulayarak, "15 Temmuz'da milletimizle birlikte ülkemize ve istikbaline sahip çıktık." dedi.



Sanayinin çarklarını, toprağın verimini, tezgahın bereketini, ekmeği büyütmek ve refahı artırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Hedeflerimize ulaşmaya inşallah az kaldı, inşallah baharla birlikte sadece havalarda değil, yüreklerde de bir ferahlık, bir sıcaklık ve bir sevinç iklimine kavuşacağız. Bunun için 31 Mart seçimlerinin istikrar ve güven ortamının devamına hizmet edecek şekilde sonuçlanması çok önemli." diye konuştu.



Tarihin en önemli yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmekle işlerini çok kolaylaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün, Allah'ın izniyle her şey çok farklı hale gelecek. 31 Mart, bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır. Sizlerin hem şehriniz hem ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" dizelerini seslendirdi.



Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Aynur Ekiz, Yıldız Nevin Gündoğmuş, Muhammed Ali Toruntay