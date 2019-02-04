"Eskişehir'in orkestra şefi olacağım"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, "Eskişehir'e vaadim, bir orkestra şefi olmak." dedi.

Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilen Sakallı, bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in muasır medeniyetleri aşma iddiasını sahiplenen AK Parti'nin şehirlere büyük önem verdiğini belirterek, AK Parti döneminin Türkiye'de şehirlerin yükseliş zamanı olduğunu söyledi.

Eskişehir ve Eskişehirlilere güvenerek Eskişehir'e talip olduğunu vurgulayan Sakallı, şöyle konuştu:

"Benim yeni nesil belediyecilik gibi iddialı bir anlayışla sahneye çıkmaya cesaret etmemin arkasında da Eskişehir'in tarih boyunca sergilediği başarı yatıyor. İddialı olabiliriz çünkü Eskişehir'iz. Daha önce defalarca başardık, yine başarabilir, dünyaya örnek olabiliriz. Eskişehir öncü bir şehir ve benim de iddialı bir biçimde aday olmam, şehrimizin bu karakteri yüzünden. Eskişehir'in farkı, Eskişehir'i etrafındaki tarih dolu şehirlere rağmen ayakta ve hayatta tutan şey, sosyal dokusudur."

- "Eskişehir Avrupa'nın önemli değerlerinden biri olmayı hak ediyor"

Burhan Sakallı, Eskişehir'in bugün Türkiye'nin vazgeçilmez değerlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Eskişehir'in Avrupa'nın önemli değerlerinden biri olmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Eskişehir'de zaten var olanı, mevcut olanı değerlendirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğim. Bizim asıl önemli gücümüz beşeri sermayemiz. Eskişehir'e vaadim, bir orkestra şefi olmak."

Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile partililer katıldı.