Eskişehir'de oylar yeniden sayılıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, AK Parti'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı.

AK Parti il ve ilçe başkanlıklarının, geçersiz oyların yeniden sayılması için il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itiraz kabul edildi.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için kullanılanlar içinde geçersiz sayılan oyların sayımına başladı.

Eskişehir'de, kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kalmıştı.

Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy almıştı. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç'a 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç'a ise 90 bin 611 oy çıkmıştı.

- Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde itirazlar sonuçlandı

Eskişehir'de seçim sonuçlarına itiraz edilen Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde süreç sonuçlandı.



Günyüzü ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Menderes Durgut, 2 bin 282 oy alarak seçimi kazanmış, rakibi BBP'nin adayı Üstün Ünlü ise 2 bin 178 oyda kalmıştı. Kesin olmayan bu sonuçların ardından BBP İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayılması için Sivrihisar İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunmuştu.



Geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Durgut'un oyu 2 bin 285'e, Ünlü'nün oyu ise 2 bin 179'a yükseldi. Böylece ilçede sonuç değişmedi.



Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilmişti.



