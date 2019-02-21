Eski Bakan Fikret Ünlü için TBMM'de cenaze töreni

TBMM (AA) - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ünlü'nün ailesinin yanı sıra, Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Hikmet Çetin, Köksal Toptan, TBMM Başkanvekilleri Levent Gök, Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM grup başkanvekilleri, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Meclisteki törende, Ünlü'nün naaşı, polislerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. Fikret Ünlü'nün özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Ünlü'nün naaşının cenaze aracına konulmasının ardından törene katılanlar, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Fikret Ünlü'nün cenazesi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yarın cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cenaze töreni öncesinde, Mecliste Ünlü ailesi ile görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

Kargara'da (Güneyyurt) 1943 yılında doğan, ilk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamlayan Fikret Ünlü, 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.

1967 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda görevler aldı. Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği görevlerinde bulunan Ünlü, 1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı.



Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisinde önemli çalışmalarda bulunan Ünlü, 1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Partiden (DSP) Karaman milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Ünlü, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 56 ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.



Ünlü, evli ve iki çocuk babasıydı.

