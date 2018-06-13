Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 100 bin gence öğrenim gördükleri şehirde yaz döneminde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getireceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Trabzon'da düzenlenen mitingde öğrencilere yönelik bir müjdeyi açıkladı.

Eğitimde yaptıkları atılımlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yaz döneminde asgari ücret karşılığında çalışma imkanı getireceklerini bildirdi.



Erdoğan, "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bunlar, demokrasiye ihanet içindeler"

"Trabzonlu, adamın hasını, siyasetçinin hasını iyi bilir." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:



"Kim bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmiş, kim lafla kendisini oyalıyor, Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Bu şehir, Trabzon'u seçimden seçime hatırlayanları da, her fırsatta sizlerle omuz omuza yol yürüyenleri de iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Onlar, kiminle karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var? Milletvekili transferinden, seçmen dağıtmaya kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. 15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler mi, gönderdiler. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar, siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler."





"Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım"Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:"Laf değil, icraat icraat. Eğitimde 2 bin 751 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Trabzon'da ikinci üniversiteyi kurduk. Trabzon Üniversitesi şehrimize hayırlı olsun. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 880 kişilik yeni yurt binaları yaptık. Birkaç yıla kadar, Trabzon Arsin ve Beşikdüzü'nde toplamda 2 bin 800 kişilik yurt binalarını da faaliyete geçiriyoruz."Trabzon'un biraz da futbol demek olduğunu aktaran Erdoğan, "Trabzon demek futbol demekse Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadını kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. İnşallah bu stat, Trabzon'un gelecekteki şampiyonluk maçlarının oynandığı yer olacak." dedi.Hüseyin Avni Aker Stadı'nın Millet Bahçesi olacağını açıklayan Erdoğan, üzerinde çalışılan ve "ham hazırlık" diye takdim ettiği millet bahçesinin görsellerini alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletti.Millet bahçesinin izlettiği görsellerin ham hali olduğunu belirten Erdoğan, üzerinde çalışılacağını dile getirdi.20 adet yol projesiMaliyeti 4,2 milyar lira olan 20 adet yol projesinin yapımının da devam ettiğini ve bunların tamamının da iki yıla kadar tamamlanacağına vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:"Bu projelerden biri, Trabzon şehir geçişi devlet yoludur. Kanuni bulvarı yoluyla, Akyazı ve sahil bağlantı yollarından oluşan 24 kilometre uzunluğundaki bu projede, 12 adet köprülü kavşak, 17 adet tünel ve 55 adet köprü bulunuyor. Tamamlanan kesimleri etap etap trafiğe açıyoruz. projenin tamamını inşallah iki yıla kadar tamamlıyoruz. Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Zigana Dağı'nı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı düşürüyor, dolayısıyla güzergahı 10 kilometre kısaltıyoruz. Tünel özellikle Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."Erdoğan, mitingin ardından Ovit'e gideceğini ve bir başka önemli proje olan İkizdere-İspir yolundaki Ovit Tüneli'ni ve bağlantı yollarını açacaklarını, bundan Trabzon'un da yaralanacağını kaydetti."Hızlı tren olur da biz Trabzon'u bundan mahrum bırakır mıyız?" diyen Erdoğan, "Trabzon-Erzincan arasında bir hızlı tren hattı planlıyoruz. Maliyeti 5,2 katrilyon lira olacak bu projenin etüdüne başlıyoruz." bilgisini paylaştı."Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık"Trabzon Havalimanı'nı son 16 yılda yaptıkları yatırımlarla modernize ederek büyüttüklerini anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"2003'te 429 bin yolcu trafiği, 2017'de 4 milyon 153 bine ulaştı. Sürmene'ye, Of'a, Vakfıkebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Yat Limanı'nı inşa ettik. Trabzon Limanı'nı yeniden ele alarak onardık. İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık. Şehir merkeziyle Yomra arasındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda içme suyu ishale hattı ile modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz."'Fındıkta mağdur etmeyecek bir çözüm bulacağız'"Bu yıl fındık nasıl? Ne durumdayız? Verim iyi mi?" diye soran Erdoğan, "iyi" yanıtını alınca, "İyi, maşallah. Fındıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğundan arkadaşlarım haberdar etti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız." karşılığını verdi.'Tutukluluğun nedeni çok önemli'"Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:"İşte buyurun. Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon'dan bunlara oy çıkar mı? Bunlar öyle ki düşünün 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor ve orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Öldürenler kimdi? Yine Kürtler ama suç onların mıydı? Suç, şu anda aday olan kişinin davetiydi, onlar davet ettiler ve 53 Kürt kardeşimiz orada öldürüldü. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın? Ne oldu şimdi? Söylediği laf şu 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş, 'Mahkum değilmiş, tutukluymuş.' Tutukluluğun nedeni çok önemli."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle alınan evin anahtarını takdim etti.