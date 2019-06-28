Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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