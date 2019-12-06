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Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'e taziyelerini iletti

Politika 06.12.2019, 18:28
Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu
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