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Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'e taziyelerini iletti
Politika 06.12.2019, 18:28
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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