Erdoğan Sinop'ta

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya nereye bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'ye bakıyor. Sudan'daydım, oradan Çad, oradan da Tunus'a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep 'Türkiye, Türkiye, Türkiye' deniyor." dedi.

Erdoğan, partisinin Sinop 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. 15 yıl içerisinde sadece Sinop'a yapılan yatırımın 10 milyar lira olduğunu belirten Erdoğan, daha yapılacak çok iş olduğunu dile getirdi.

Bugün havaalanına indiklerinde yenilenme çalışmalarını görüp mutlu olduklarını aktaran Erdoğan, çalışmaların her alanda bu şekilde devam ettiğini vurguladı.

Özellikle 16 Nisan seçimlerinde Sinop'un gösterdiği ilgiyi bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Şimdi hedef 2019 Mart yerel seçimleri ve ardından da inşallah kasım cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve parlamento seçimi. Buna hazır mıyız?" diye konuştu.

Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse gençlik kolları olarak hep birlikte yapılacak çalışmayla 2019'daki bu değişim ve dönüşümü tüm Türkiye'de gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünya nereye bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'ye bakıyor. Sudan'daydım, oradan Çad, oradan da Tunus'a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep 'Türkiye, Türkiye, Türkiye' deniyor. Televizyonlarda izlemişsinizdir. Bayraklarımızın o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Çünkü emperyal güçler hiçbir zaman bu mazlumların, mağdurların yanında olmadı ama ecdadımız tam aksine onların yanında oldu. Şimdi de bizden bekliyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz, er veya geç bu olacak. Bunun başka çıkışı yok. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. Eğer adaletse 196 ülkenin de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bize de yakışan bu."

Erdoğan, şimdi yeniden küllerinden doğan milletin, bu yanlışı düzelteceğini ifade etti.

- "Terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz"

"Artık Rabiamızı hem önce kendimiz yaşayacağız, ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız." diyen Erdoğan, tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak vurgusu yaptı.

Kimsenin Türkiye'yi bölemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz, demeye kim tenezzül ederse işte orada F-16 oluruz, helikopterlerimizle beliririz, tank oluruz, top oluruz, inlerine gireriz. Girdik mi? Girdik ve artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz. Şu anda askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla yaz kış demeden yürüyoruz."

Geçen hafta Hakkari ve Şırnak'ta olduğunu hatırlatan Erdoğan, herkesin elinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde alanı doldurduğunu anlattı.

- "Büyümede dünyanın bir numarası olduk"

Erdoğan, "Sinop biz size aşığız aşık. Dertliyiz dertli. Evelallah bütün havayolları hepsi, bütün bunlar neden yapılıyor? Çünkü yol medeniyettir. Benim milletim medeni olmanın hamdolsun şu anda fevç fevç üstünde bir yürüyüşü yaşıyor. 15 sene öncesini düşünün, buralardaki yolların halini. Şimdi bu yollar bütünleşiyor mu? Bütünleşiyor. Düşünün, bir Sinop'a havaalanını çok gördüler ya. Samsun-Sinop birleşti mi? Niye yoktu bunlar daha önce. Boyabat-Merkez arası birleşti mi, birleşti. Tüneller açıldı mı, açıldı. Niye bunlar daha önce yoktu. Bu iş aşk ister aşk. Aşık olana dağlar bile vız gelir. Bunları yaptık. Yolları kısalttık, elhamdülillah ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'in 2019 öncesi bir sıçrama yılı olduğunu, Türkiye'nin ekonomide yüzde 11,1'i yakalayıp büyümede dünyanın bir numarası haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani ne diyorlardı? 'Çöktük, bittik, tükendik.' Ne çökmesi be, ne çökmesi. Evelallah yürüyoruz. Daha öteye gidiyoruz. Bakınız çok daha ilgincini söylüyorum. Hatırlayın. 15 yıl önce IMF'ye Türkiye'nin borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Davos'tayım. O zaman IMF'in başkanı geldi, akıl veriyor. Türkiye'yi yönetecek. Dedim 'Sen IMF'nin başkanı mısın, Türkiye'nin başbakanı mısın?' Şaşırdı. Görevini bile bilmiyordu garibim. Dedim ki 'Sen IMF başkanlığı yap. Siz bize verdiğiniz borcu tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. Türkiye'nin siyasetini bırak, bunu ben yapıyorum.' Sene 2013. IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi hamdolsun 120 milyar doları yakaladık. Bir ara 138'e kadar çıktık. Yine oralara çıkacağız inşallah. Borsa İstanbul nerelere sıçradı. Güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz."

Türkiye'nin kendi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA), insansız hava araçları (İHA) yaptığını, terörü ve teröristi bunlarla vurduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda zırhlı birçok araç yapıyoruz. Bu hale geldik. Şu anda savunma sektöründe, sanayisinde ve silahlı kuvvetlerimizin yüzde 65 ihtiyacını yerli olarak temin eder hale geldik. Bunlar durup dururken olmadı. Bu işler böyle lafla, peynir gemisiyle yürütülemez. Ama bak buraya geldik." dedi.

Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite olduğunu, Sinop'a AK Parti'nin üniversite yaptığına dikkati çekerek, "Daha öncekiler niye yapmadılar? Onların derdi yoktu. Ama biz dertliyiz dertli. Çünkü ben istiyordum ki, buradan benim bir evladım, bir gencim Türkiye'nin bir başka yerine değil, üniversitesini de burada okusun ve hepsini burada halletsin. İşte biz bunları yaptık. İnşallah daha da güzel olacak. İşte ben karşımdaki coşkuyu görünce diyorum ki, 'Sinop bize inandı, biz de Sinop'a inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2018'in Türkiye ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni etti.











