Erdoğan, Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binası açılışına katıldı

PRETORYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır." dedi.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bunun Güney Afrika Cumhuriyeti'ne üçüncü ziyareti olduğunu bildirdi.

Daha önce 2005'te ve 2011'de Güney Afrika'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, ikili iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Erdoğan, "Güney Afrikalı liderlerle gerek G-20 toplantılarında gerek Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinde gerekse diğer uluslararası toplantılarda bir araya geldik. İnşallah BRICS Zirvesi'nin ve burada yapacağımız temasların da ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum." temennisinde bulundu.

Özellikle BRICS beşlisi ve katılımcı ülkelerle yoğun görüşmelerde bulunulacağını anımsatan Erdoğan, "Bu görüşmelerle birlikte bizler yarınların inşasını yapacağız. Bunu yapamazsak zaten bir araya gelişimizin de bir anlamı olmaz." dedi.

Bugün ve yarın yapacakları görüşmelerde ekonomi başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele alacaklarını belirten Erdoğan, dünya barışına nasıl hizmet verilebileceğinin değerlendirileceğini, bölgesel iş birliği arayışlarının güçlendiği yeni aktörlerin sahneye çıktığı bu süreçte iş birliğinin geliştirilerek yeni formüllerin üzerinde durulacağını bildirdi.

- "Terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır"

Erdoğan, tüm dünyayı tehdit eden terör konusuna da değinileceğini vurgulayarak, terörün Güney Afrika'nın en önemli sorunlarından olduğuna inandığını söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her zaman ifade ettiğim gibi bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile yapacağımız görüşmede inşallah bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin, biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumunda olan, 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira, FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır."

Türkiye'nin yurt içinde FETÖ'nün belini kırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünün ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Güney Afrika'da da Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile benzer bir başarılı operasyonun gerçekleştirileceğine inandığını belirten Erdoğan, "Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizin süreceğini belirtmek istiyorum." vurgusunu yaptı.

- "Türkiye, Güney Afrika'da tarihi birikimle de bulunuyor"

Başkan Erdoğan, özellikle Türkiye'nin bu topraklardaki tarihinin yeni olmadığına işaret ederek, Osmanlı'nın geniş vizyonuyla dünyanın dört bir ucuna ulaştığını anımsattı.

Pekin'den, Sudan'a ve Nijerya'ya kadar pek çok bölgede ecdadın eserleri, hizmetleri, cami, külliye ve medreselerle varlık gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika'da 1862 yılında Ebubekir Efendi ile başlayan daha sonra son Osmanlı başkonsolosu Mehmet Remzi Efendi ile devam eden süreç, iniş ve çıkışlara rağmen bugüne kadar asla kesintiye uğramamıştır.

Bugün Türkiye, Güney Afrika'da sadece resmi kurumları ve iş adamlarıyla değil aynı zamanda parmakla gösterilen tarihi birikimle de bulunuyor. Biz, ülke ve millet olarak hiçbir toplumun, hiçbir coğrafyanın doğal kaynağı, alın teri ve kanı üzerinde kendimize bir refah düzeni kurmanın peşinde olmadık. Ülkemizin kıtaya ve Güney Afrika'ya bakışı eskiden beri hep kazan-kazan esasına dayalıdır.

Ebubekir Efendi başta olmak üzere ecdadımızın burada bıraktığı temiz mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. FETÖ gibi fitne ocaklarının bu mirasın arkasına saklanarak şeytani emellerini gerçekleştirmesine bizlerde göz yummayacağız."

Bu bakımdan herkese önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Erdoğan, her Türk vatandaşının aynı zamanda ülkenin gönüllü misyon şefi olduğunu, Türkiye'nin doğru tanıtımı konusunda herkese görevler düştüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, bu yeni hizmet binasının açılmasıyla da Güney Afrika'daki çalışmaların daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin temsili, ilişkilerin gelişmesi için gayret gösteren herkese başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"En ufak bir rehavete kapılmadan 7/24 bu çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım ve bu kapıdan kim olursa olsun asla dönmemesi lazım. Türk'ün o misafirperverliğini, o güler yüzünü her zaman gelen tüm misafirlerimize göstermemiz lazım. Bunu başardığımız sürece, bilesiniz ki hiçbir zaman bizim belimizi kimse bükemez. Türkevimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tüm emeği geçenleri kutluyorum."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışa geçildi.

"Büyükelçilik binamız tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlı hizmetler vermeye vesile olsun" diyen Erdoğan, açılış kurdelesini eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla kesti.

Erdoğan daha sonra binaya geçerek incelemelerde bulundu.

-Notlar

Johannesburg'dan açılış törenine katılmak üzere Pretorya kentine geçen Erdoğan, kançılarya binasına gelişinde ellerinde Türk ve Güney Afrika Cumhuriyeti bayraklarıyla kendisini bekleyen bölgedeki Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bir vatandaşın elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti.

Katılımcılar arasında 1882’de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de hazır bulundu.​

(Bitti)