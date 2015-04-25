Erdoğan, Pakistanlı Mevkidaşı Memduh Hüseyin’le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistanlı mevkidaşı Memnun Hüseyin ve beraberindeki heyetle görüştü. Erdoğan Hüseyin’i kapıda karşıladı ve ardından görüşme salonuna kadar eşlik etti. Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkünde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.