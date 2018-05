Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde şahsına suikast düzenleneceği iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi binasında, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

28 Şubat'ta AB anketinin tamamlanarak AB Komisyonuna iletilmesinin büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürdürülmesini temenni ettiklerin ifade etti.

- FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini müteakip Bosna Hersek'in gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Sayın İzzetbegoviç'in de belirttiği gibi. FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız. Somut adımlar atılması hususunda Bosna Hersek makamları ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Bosna Hersek'in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir. Ülkemizim Bosna Hersek'in refahı birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır. Özellikle ekonomi alanındaki 8 bin ton et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buluyorum. Bu konuda daha önce de söylediğimiz gibi bizim 15 tona kadar marjımız var. Bu çok ciddi manada bir istihdam alanı doğuracaktır Bosna Hersek'te. Geçmişte bu sektörde çalışmışlığım var. Bu sektörü iyi bilirim. Canlı hayvan, karkas, lop et nedir bilirim. Bu konuda yapacağımız çalışmayla Bosna Hersek ciddi sıçramayı ayrıca yakalayacaktır."

Bir gazetecinin "Yapılması planlanan Belgrad- Saraybosna otoyoluna ilişkin, Türkiye nasıl devreye girecek, nasıl bir model olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle dedi:

"Öncelikle Hayat Kimya'nın ham madde sıkıntısı... Dev bir yatırım. Bunlar adeta Türkiye'nin buradaki sanayi yatırımlarının amiral gemisi. Bunca insan orada istihdam ediyorlar. Diyelim ki yongapan noktasında buradaki ihtiyaç özellikle orman ürünleri ham maddesi onlara bunlara lazım. Buradan kendileri de bu üretimi gerçekleştirmesi sağlanacak. Eğer bu onlara sağlanamazsa bu üretimi yapmaları da mümkün değil. Diğeri ise kimyasal zaten. Kimyasal ürünlerde de ham madde temini şart. Bu ham madde temini sağlanacak diye gelip buralarda bu yatırımı yapmışlardır. Bize de gelip, 'Bu konuda bize yardımcı olun, biz buradaki üretimlerimizi sağlayalım' diyorlar."

- Belgrad- Saraybosna otoyolu

Erdoğan, Belgrad- Saraybosna otoyolu konusunda, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye üçlü mekanizmasının olduğunu dile getirdi.

Belgrad'dan Saraybosna'ya yapılacak yolların özelliğinin çok farklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kolay bir alt yapı yok burada, çok zor. Gerek tüneller, gerek buralardaki özellikle tünellerin dışındaki köprüler. Bizim Karadeniz'i, dağlık bölgeleri andırıyor burası ama bizimkiler bile bu kadar zor değil. Burası gerçekten çok zor. Fakat bittiği zaman bütün bu bölge, Balkanlar, bu işten çok çok mutlu kalacak. Zira kendi kendini amorti edecek ama yapımında bir zorluk var. 3 milyar avronun üzerinde burada bir yatırım gerekecek. Tabi bu yatırımı yaparken exim desteği ile yapılacak. Exim desteği olmadan bunu halledebilmek mümkün değil. Buraya girecek olan müteahhitlerin de bir katkısı olacak ama bu katkının miktarı ne olacak? Bu yüzde 15 mi, 20 mi olur? Yatırımın bu kadarı katkı ile olacak, diğeri exim kredisi ile olacak. Temennim odur ki bu yatırım alt yapı yatırımı olarak gerçekleşsin ve adeta bölgenin bir barış iksiri olsun."

- Suikast iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde suikast iddiaları hatırlatılarak, "Bu haber size ulaştı mı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada eğer görüşmek, buluşmak istediği bir liderle görüşemezse, buluşamazsa benim için doğru bir şey olmaz. Biz kendileriyle burada buluşacağız. Planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz'daki gibi."

(Bitti)