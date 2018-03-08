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Erdoğan ile Ruhani Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider, Doğu Guta’daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

08 Mart 2018 Perşembe 00:15
Erdoğan ile Ruhani Doğu Guta'yı görüştü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan Erdoğan ve Ruhani, Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

"Çabalar hızlandırılmalı"

Görüşmede, Doğu Guta'daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.

Erdoğan ve Ruhani ayrıca Türkiye, İran ve Rusya'nın nisan ayında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Muhabir: Enes Kaplan

Anahtar Kelimeler:
DünyaERDOĞAN
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