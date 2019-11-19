Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ediyor https://t.co/gPghTZi2OI

— AA Canlı (@AACanli) 19 Kasım 2019

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