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Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Politika 19.11.2019, 13:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ediyor https://t.co/gPghTZi2OI— AA Canlı (@AACanli) 19 Kasım 2019
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