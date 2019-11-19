Son Dakika

Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Politika 19.11.2019, 13:51
Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi
banner230

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ediyor https://t.co/gPghTZi2OI

— AA Canlı (@AACanli) 19 Kasım 2019

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

#politika
Yorumlar (0)
banner287
banner269
14°
açık
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 05:55
Güneş 07:21
Öğle 12:32
İkindi 15:09
Akşam 17:32
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@