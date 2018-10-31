Erdal İnönü'nün vefatının 11. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü vefatının 11. yılında saygı ve özlemle andı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü'nün, hem bilim dünyasındaki başarılarıyla hem de Türkiye'nin gördüğü en saygın siyasetçilerden biri olarak halkın gönlünde yer aldığını, değerli bir insan olduğunu belirtti.

İnönü'nün, dürüst, mütevazı, kibar ve beyefendi kişiliğiyle sağcı solcu demeden toplumun her kesiminin saygı duyduğu bir siyasetçi olduğunu ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sosyal demokrasinin gelişmesi için yoğun çaba sarf eden Erdal İnönü, korkmadan çekinmeden kararlar almasını bilmiş ve daha güzel bir Türkiye hayaliyle yılmadan çalışmıştır. Prof. Dr. Erdal İnönü Genel Başkanlık yaparken tüm etkinliklere alışılmışın dışında en erken gelen olur, kimseyi bekletmeyi sevmezdi.

Mütevazı kişiliğini siyasete de taşımış ve bekletmeyen, bekleyen bir lider olarak gönüllerde yer etmiş çok değerli bir kişilikti. Türkiye siyasetinde unutulmaz izler bırakan Erdal İnönü'yü vefatının 11. yılında saygı ve özlemle anıyorum."