"En kısa zamanda Kandil'de de bayrağımız dalgalanmaya başlayacak"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afrin'e nasıl ay yıldızlı al bayrağımız dikilmişse en kısa zamanda da Kandil'de de ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanmaya başlayacaktır." dedi.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi konuşan Destici, bayramların birlik, kardeşlik olduğunu, kardeşlik hukukuna zeval verecek, bunu zedeleyecek hiçbir davranışa müsamaha gösteremeyeceklerini söyledi.

Destici, kardeşlik ve birliği bozmaya, fitne sokmaya çalışan başta terör örgütleri olmak üzere bütün şer odaklarına, iç ve dış güçlere karşı nasıl mücadele edildiyse bundan sonra da el birliğiyle mücadele edileceğini ifade etti.

24 Haziran seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Destici, seçimlerin asla birliğe, kardeşliğe gölge düşürmemesi gerektiğini vurguladı. Suruç'taki olayın herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyı gerçekleştiren hain PKK terör örgütüyse ya da onların yandaşlarıysa ya da herhangi bir başka grupsa ya da bir başka kişiyse bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve hak ettiği cezayı alması lazım. Bizim kardeşliğimize gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'yi kana bulamaya ve insanları katletmeye, insanların hayatına kastetmeye kimsenin hakkı yoktur. İnanıyorum ki inşallah bu seçim sürecinde, bu menfur hadisenin bir daha tekrarı yaşanmaz. Bunun yaşanmaması için de gerekli bütün tedbirlerin alınacağına yürekten inanıyorum."

Destici, herkesi sabırlı ve sükunetli davranmaya, provokasyonlara gelmemeye çağırdı.

BBP lideri Mustafa Destici, içeride ve dışarıda terörle ciddi mücadele verildiğini, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının son çırpınışlarını yaşadığını belirterek "İnanıyorum ki devletimiz, Mehmetçik'imiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız onlara asla fırsat vermeyecek. Afrin'e nasıl ay yıldızlı al bayrağımız dikilmişse, en kısa zamanda da Kandil'de de ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanmaya başlayacaktır." dedi.

- "Onları meşrulaştırmış oluyorlar"

Bu konuda, bütün siyasetçilerin davranışları ve söylemleriyle bir olması gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Siyasetçiler, parti genel başkanları, cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adayları, PKK'yı ya da onun sözcülerini, siyasi uzantılarını meşrulaştıracak, onları cesaretlendirecek söz ve eylemlerden geri durmalıdırlar. PKK neyse HDP odur. HDP neyse DTP odur, PKK neyse YPG, PYD odur. Abdullah Öcalan neyse Selahattin Demirtaş odur. Salih Müslim neyse Pervin Buldan odur. Onun için Selahattin Demirtaş'ın ayağına giden siyasetçiler ya da onun serbest bırakılmasını dile getirenler, Abdullah Öcalan'ın ayağına gitmiş gibidir, onun serbest bırakılmasını istemiş gibidir. Girsinler Selahattin Demirtaş'ın geçmişte Öcalan, PKK ile ilgili sözlerini bir okusunlar, dinlesinler. Ağzıma alamayacağım sözleri, bebek katili Apo için sarf ettiğini görsünler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde Kürdistan özlemlerini bir dinlesinler. Kimin ayağına gidiyorlar, kim için özgürlük istiyorlar, bunlar farkındalar mı acaba? Böyle gaflet olmaz. Bu gafletin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devletine ağır bedelleri oluyor. Onları meşrulaştırmış oluyorlar."

BBP Genel Başkanı Destici, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı. Destici, bayramını kutlayan çocuklara harçlık verdi.



