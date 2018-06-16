KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "En çok garibime de giden, Temel Bey'in şu anki tercihleri. Başörtüsüne özgürlük getirdiğimizde Anayasa Mahkemesinin kapısında bekleyen kimlerdi? CHP'lilerdi. Fakat işin garip tarafı, bize hayatı zehir eden adamlara oy toplamaya çalışan gariban bir Temel abim var. Allah ıslah etsin, Allah iyiliğini versin." dedi.

Özhaseki, AK Parti'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de düzenlediği bayramlaşma programında, Türkiye'nin bir seçim arefesinde olduğunu, kendilerinin başı dik, alnı açık şekilde seçimlere gireceğini söyledi.

AK Parti iktidarı zamanında Türkiye'nin bir çok alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da büyüdüğünü, çağ atladığını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Dün bitmiş ve batmış bir ekonomiden, bugün ayağa kalmış bir ekonomi haline geldik mi? Evet geldik, çok şükür. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız 237 milyar dolardı, bugün geldiğimiz noktada 860 milyar dolarların kapısına dayandık. Neredeyse ekonomiyi 4 katı büyüttük. Her sene yüzde 6 civarında büyümeyi yakaladık. Geçtiğimiz son çeyrekte 7.4 büyümeyi yakaladık. Büyümede dünya 2'ncisiyiz. Kasamızda paramız var." ifadelerini kullandı.

Milli silahların üretildiğini, fabrikalar kurulduğunu, ihracat yaptıklarını aktaran Özhaseki, ihracat rakamlarının 30 milyar dolardan 150 milyar dolarlara çıktığını bildirdi.

- "Özgürlüklerin önüne engel olan CHP ile yol almasını yadırgıyoruz"

Muhalefetin adaylarının vatandaşa sunduğu vaatlerde insanlara umut veren hiçbir şey olmadığını belirten Mehmet Özhaseki, sadece yıkım üzerine söylemlerde bulunduklarını kaydetti.

"Adaylardan Temel ağabeyim çıkmış, 'Hızlı trenden hizmet mi olur?' diyor. Allah ona iyilik versin. Hayretler ediyorum. Şuradan Ankara'ya hızlı trenle gidebilmek için ben ve ekibim ömrümüzü verdik, 10 yıldır uğraşırım. Hızlı trene biz baş koymuşuz ama Temel ağabeyim çıkmış bunları diyor." diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Temel Karamollaoğlu'nun özgürlüklerin önünde engel olan CHP ile birlikte yol almasını yadırgıyoruz. En çok garibime de giden, Temel Bey'in şu anki tercihleri. Başörtüsüne özgürlük getirdiğimizde Anayasa Mahkemesinin kapısında bekleyen kimlerdi? CHP'lilerdi. Fakat işin garip tarafı, bize hayatı zehir eden adamlara oy toplamaya çalışan gariban bir Temel ağabeyim var. Allah ıslah etsin, Allah iyiliğini versin."

Konuşmanın ardından vatandaşlarla yemek yiyen Özhaseki, kendisine yoğun ilgi gösterenlerle fotoğraf çektirip, sohbet etti.