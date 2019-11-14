Son Dakika

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.

Politika 14.11.2019, 13:02
Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür
banner230

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:31
İkindi 15:12
Akşam 17:36
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@