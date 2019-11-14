Son Dakika
Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.
Politika 14.11.2019, 13:02
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.
"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:55