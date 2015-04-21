Elibol’dan Kılıçdaroğlu’na: “Git Adını Da Noterden Tasdik Ettir”

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Nuri Elibol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri çerçevesinde bütçenin üçte birini dağıttığını belirterek, “Ölçülü ol, milleti aptal yerine koyma” dedi. Elibol, Kılıçdaroğlu’nun söylediği “Benim adım Kemal, ben yaparım” sözüne atfen, “Bu çok komik bir laf. Git bunun için de noterden tasdik al” diye konuştu.7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Kazan ilçesini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Nuri Elibol, partililerle sohbet etti. Kazan’da AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe ve Belediye Başkanvekili Ahmet Ceylan ile partililer tarafından karşılanan Nuri Elibol, İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini eleştirdi.“Bizim şuandaki yıllık bütçemiz 472 milyar. Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı rakam 160 milyar, Yani bütçenin üçte biri. Bunun içinde maaşlar yok, personel giderleri yok, devletin rutin giderleri yok, yatırım yok. Ölçülü ol, milleti aptal yerine koyma” ifadelerini kullanan Nuri Elibol, Kılıçdaroğlu’nun söylediği “Benim adım Kemal, ben yaparım” sözüne atfen, “Bu çok komik bir laf. Git bunun için de noterden tasdik al” diye konuştu.“BİZE VERGİ TOPLAMAYI BİLEN DEĞİL, ÜRETMEYİ BİLEN ADAM LAZIM”CHP’nin milletten almaya alışık olduğunu kaydeden Elibol, “Ben vergi toplamasını iyi bilirim’ diyor, bize vergi toplayacak adam değil, üretmeyi iyi bilen adam lazım. Eskiden alışıklar, olmayan parayı toplamaya. Adamın 4 tane koyunu var, 3 tanesini almaya alışıklar. ‘Banka kredi borçlarının yüzde 80’ini sileceğiz’ diyor, bankaları batırırsın. O zaman biz de Demirel gibi ‘Kemal Kılıçdaroğlu ne veriyorsa 5 katını verelim’ mi diyelim. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Bizim büyümemiz lazım. Bizim işsizliği azaltmamız için üretmemiz ve büyümemiz lazım. Büyüme olmadan, üretim olmadan sen istihdam oluşturamazsın ki. Büyüme yoksa nereden vergi toplayacaksın. Önce kaynağı nereden bulacaksın, ‘vergi toplayacağım’ büyüme yoksa nereden vergi toplayacaksın” ifadelerini kullandı.“BİZE NASIL DAĞITACAKLARINI DEĞİL, NASIL ÜRETECEKLERİNİ ANLATSINLAR”CHP’den milletin ekmeğini nasıl büyüteceğini açıklamasını beklediklerini, CHP’nin ise 13 yıldır iğne ucu ile toplanan tasarruflara göz diktiklerini kaydetti. Elibol, “Onu nasıl dağıtacaklarını bize anlatıyorlar. CHP bize sanayi üretimini nasıl artıracağını, turizm gelirlerini nasıl artıracağını, enerji giderlerini nasıl azaltacağını ve cari açığı nasıl düşüreceğini anlatsın. Bu vaatleri gerçekleştirmeye kalkarlarsa ekonomi 2 yılda krize girer, cari açık uçar ve 1.5 yıl sonra IMF’nin kapısına borç dilenmeye gideriz. Herhalde yine CHP IMF’den o borcu da alamaz vekil olarak Kemal Derviş’i çağırır, Kemal Derviş onlara borcu alır. Bize nasıl dağıtacaklarını anlatmasınlar, bize nasıl üreteceklerini, üretimi nasıl artıracaklarını, işsizliği nasıl gidereceklerini, enflasyonu nasıl düşüreceklerini, bu milletin ekmeğini nasıl büyüteceklerini anlatsınlar. Bunlar üretmeden hazır olanı dağıtmaya talipler. Çocuklarımızın geleceğini bunlara emanet edemeyiz. Bunlar iktidara gelmek için çocuklarımızın geleceğini karartmayı bile göze alıyorlar” açıklamasında bulundu.