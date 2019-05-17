KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyada barış ve huzura ihtiyaç olunduğunu belirterek, "Elhamdulillah bizler Saadet Partisi ve milli görüş olarak 50 yıldır siyasi sahada bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için ciddi çalışmanın içine girdik." dedi.

Karamollaoğlu, partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, yüz binlerce insanın ramazanı yokluk içinde geçirdiğini, Suriye'nin, ramazan ayında büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirtti.

Libya, Yemen, Bangladeş, Keşmir ve Filistin örneğini vererek nereye göz atılsa, kan ve gözyaşına şahit olunduğunu aktaran Karamollaoğlu, bu durumun kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Batı dünyasında Müslümanlara karşı kin ve nefret duygusunun doruğa çıktığını savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da camide ibadet sırasında Müslümanlar katledildi. Onun arkasından kilise ve havralara saldırı oldu. Hangi dine mensup olursa olsun ibadethanelerin hiçbirine ve insanlara bu tip saldırıların yapılmasını tasvip etmeyiz. Dünyada barış ve huzura ihtiyacımız var. Elhamdulillah Saadet Partisi ve milli görüş olarak 50 yıldır siyasi sahada bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için ciddi çalışmanın içine girdik. Zaman geldi başarılı olduk. Zaman geldi iftiralara ve sıkıntılara maruz kaldık ama hiçbir zaman vazgeçmedik bunu dava edindik. Bugün de aynı duyguları yaşıyoruz."

- "Yardıma ihtiyacımız var"

Siyasetin ülke problemlerine çözüm üretme makamı olduğuna değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hak bildiğimiz yolda mücadele etmekle kendimizi mükellef addediyoruz. Bu hem toplumumuza hem de Allah'ın bahşettiği nimetlere karşı yapmamamız gereken bir çalışmadır. Bildiğiniz gibi tam seçimin ardından yıllarca karargah edindiğimiz binamızdan çıkarıldık. Biz de kanuna uyarak binamızı terk ettik. Şimdi yeni bir bina bulmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun uygun bir yer bulundu. Gerekli sözleşmeler imzalandı. Şimdi iş buranın ücretini ödemeye kaldı. Ramazan vesilesiyle herkes hayır yapmaya yatkındır. Bundan dolayı Konyalı kardeşlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini umuyorum. Hatta umduğumuzdan daha iyi olacağını bekliyorum. Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var."







