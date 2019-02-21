ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Demokratik Sol Parti (DSP), İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası'nın logosunu, seçim afişlerinde ve broşürlerinde kullanacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 6 Şubat'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası başlattığını anımsattı.

Türkiye'de en önemli sorunların başında trafik geldiğine dikkati çeken Aksakal, bu tür kampanyaların farkındalık yaratması açısından önemli olduğunu söyledi.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Aksakal, "Belki de seçime katılan hiçbir parti bunu seçim bildirgesinde ve adaylarının afişinde kullanmamıştır. Ancak DSP'li adaylar, kampanyaya tam destek veriyor." dedi.

"Biz bütün adaylarımızın afişinde bu logoyu kullanmasını öneriyoruz. Çünkü yaşam gerek insanlar gerek diğer canlılar için en değerli kavramdır." diyen Önder Aksakal, tüm parti görsellerinin ise bu şekilde yenilendiğini aktardı.

Aksakal, "Bütün sürücü arkadaşlarımıza da burudan şu önerimi iletmek isterim; yayanın adım attığı noktada sizin adımınız frenin üzerinde olsun." dedi.