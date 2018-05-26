'Dolarla da operasyon yapsanız diz çöktüremeyeceksiniz'

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere bütün hain girişimlerde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını, destekçisi olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın başkaları gibi kasetle değil, milletin içinden geldiğini belirten Bak, "Gençlik kollarından, teşkilatlardan gelmiştir. Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz." diye konuştu.

Bak, sonuna kadar Erdoğan ile yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Muhalefet olsun, dış güçler olsun operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hep aynı dili konuşuyorlar, 'Erdoğan gitsin.' Erdoğan gitmeyecek, millet onu seviyor, millet onunla beraber. Birileri istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber, milletin içinden biri. 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz. Rize'den cevap vereceğiz. Rize'de sandıkları patlatacağız."

Yeni bir destan yazacaklarını, kimsenin Erdoğan'a diz çöktüremeyeceği değerlendirmesinde bulunan Bak, "Seçim beyannamesi açıklandı. Diğer adaylar da açıkladı. Bizim beyannamemizin içerisinde dev projeler, eserler var. Sizin neyiniz var? Sadece 'Onu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız.' diyorsunuz. Millet ne derse o olacak. 24 Haziran'da da o olacak." ifadelerini kullandı.

"Her modelin bir kültür edinme süreci vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin her zaman milletin yanında durduğunu, aydınlığa açık, karanlığa kapalı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento oylamasının farklı öneme sahip olduğuna işaret eden Yazıcı, cumhurbaşkanının güçlü parlamentoya ihtiyaç duyacağına dikkati çekti.

Yazıcı, "Biz cumhurbaşkanını seçtik, hükümeti kuracak. Parlamento ne olursa olsun." denilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yanılgıya düşmeyin. Yeni modelde cumhurbaşkanının arkasında ona destek verecek, onunla birlikte uyumlu çalışacak bir parlamento çoğunluğu yoksa sorun olma ihtimali yüksektir. Her modelin bir kültür edinme süreci vardır. Bir teamül hukukunun oluşma süreci vardır." dedi.

Milletin 150 yıldır tartışılan bir hükümet modelini halk oylamasında onayladığını anımsatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu modelin teamül hukuku, seçilmiş cumhurbaşkanının arkasında, onunla çalışabilecek bir Meclis çoğunluğunun varlığına bağlıdır. Aziz hemşehrilerim, bunu asla unutmayın. Dolayısıyla bu süreçlerde oyunuzu kullanırken, desteğinizi verirken fantezi anlamına gelebilecek sapmalara, başkalaşmalara asla yol açmayın."

Muhabir: Muhittin Sandıkçı