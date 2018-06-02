Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'nin topraklarını istikrara kavuşturacağız

ANTALYA (AA) - Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı Caddesi'nde partisinin seçim ofisinin açılış törenine katıldı. Konfeti ve meşalelerle partililer ve Antalyaspor taraftarlarınca karşılanan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki hafta önce sahaya indiklerini ve Antalya'nın her yerinde koşturduklarını söyledi.

Partisinden mahalle başkanlarına, belediye başkanlarına kadar herkesin gece gündüz çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, kendisini yalnız bırakmayan, Ankara'ya güçlü şekilde gönderen vatandaşlara teşekkür etti.

Destek verenleri mahçup etmemek için gece gündüz çalıştıklarını, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bildiren Çavuşoğlu, yarın Washington'a gideceğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Orada ABD Dışişleri Bakanı ile sınırımızın hemen ötesindeki teröristleri oralardan atmak için bir çalışma yapacağız, müzakere edeceğiz. Bir yol haritasıyla Suriye'nin topraklarını da terörden arındırılmış bir şekilde istikrara kavuşturacağız. Bayramın birinci günü Çin'de olacağız. Çin de bizim için önemli bir ülke ve ilişkilerimizi sürekli güçlendirdiğimiz bir ülke. Onun dışında hep burada olacağız, Antalya'da sizlerle beraber olacağız. Teşkilattaki arkadaşlarımız kadar bize destek veren sizlerle çalışmaya devam edeceğiz."

Hükümet olarak 16 yılda çok hizmetler yaptıklarını bildiren Çavuşoğlu, Antalya'ya gelecek yıllarda hangi yatırımları yapacaklarını ortaya koyduklarını belirtti.

"Türkiye'de şahlanış başlayacak"

Çavuşoğlu, Türkiye'de de 16 yılda hayal edilemeyenleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, son yıllarda dünyada gerçekleştiren 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin yaptığını anlattı.

Türkiye ve gelecek vizyonlarını halka sunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de şahlanış başlayacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı hep söylüyorum, sağlam bir temeldi. Bu temel üzerinde Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Adaylar ortada, kim vizyon koyuyor, kimin hedefi var, kimin projesi var? Kim yapmayı, kim yıkmayı taahhüt ediyor? Kim yatırımları devam ettirecek, kim yatırımları durduracak? Halkın huzurunda bunları söylüyorlar. Halkımız da gerçekleri görüyor. Türkiye'yi gelecek hedeflerine kim taşıyabilir kim taşıyamaz halkımız bunu biliyor. Bizden, Recep Tayyip Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarından başka 2023 vizyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili bir proje ortaya koyan var mı? 'Antalyamız için şuraya bir çeşme yapacağız' diye bir taahhütte bulunan var mı? Çünkü bunların böyle bir derdi yok. 'Hazır olanı yiyelim, var olanları yıkalım, yok edelim, varalım gidelim.' O yüzden herkese bunu anlatmamız lazım."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ile iftar programı

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda verilen iftar programına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her halka, ülkeye veya millete adil davranmadığını, bunlardan birisinin de tarihte Ahıska Türkleri olduğunu söyledi.

Milletvekili olduğu ilk yıllarda yurt dışındaki akraba topluluklarının durumunu tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin sürgün hikayesini, çektiği acıları daha da yakından öğrendiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, o günden bu yana kendisini yurt dışı ve içindeki vatandaşlara adadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kendimi özellikle Ahıska Türklerine adadım, bundan da onur duyuyorum. Ahıska Türkleri acılar, sürgünler yaşamış. Kardeş kavgasından da çekmiş. 1944'te Stalin'in sürgünü. Ahıska Türkleri Orta Asya'nın değişik bölgelerine yayılmış. 1989'de Fergana'da maalesef bir kardeş kavgası olmuş ve burada fitne galip gelmiş. Ahıska Türkleri için bir sürgün bir yolculuk daha Krasnodar'a kadar kardeşlerimiz gitmiş. Krasnodar'dan özellikle önemli sayıda Ahıskalı kardeşimiz ABD'ye gitmiş. Ahıskalı kardeşlerimizin, bugün seyahati halen bitmiş değil."

Ahıska Türklerinin gittiği her yerde ve şartta tüm zorluklara rağmen Türk ve Müslüman olduğunu unutmadığını bildiren Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerin kültürünü gelecek nesillere de taşıdığını vurguladı.

"Türkiye, herkese sahip çıkıyor"

Çavuşoğlu, "Artık güçlü Türkiye sadece Türkiye içindeki vatandaşlarımıza sahip çıkmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımıza ve akraba topluluklarımıza da sahip çıkıyoruz. DATÜB ile çalışmayı başlattık, grup grup Ahıska Türklerimizi Erzincan ve Ahlat'a yerleştirdik. Şimdi ilave gruplar, aileler var. Şu ana kadar 3 bin civarında kardeşimiz huzur içinde bu şehirlerde yaşıyor." diye konuştu.

Yerleşen Ahıskalıların Türk ordusunda Mehmetçik olduğunu, vatandaşlık için kanun çıkardıklarını bildiren Çavuşoğlu, önce 24 bin civarında Ahıska Türk'ü, şimdi 30 bin civarında, ilave olarak da 50 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık vereceklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Ahıska Türkleriyle Türkiye'yi büyütüp, kalkındırarak, büyük hedeflerine ulaştıracaklarını ifade ederek, "Biz sizlerle etle tırnak gibi kardeş olduk. 16 yıllık serüvenimizde birlikte yürüdüğümüz yolda Ahıskalı Türklerle kardeş olduk, Ahıska köylerinin tamamını dolaştık." dedi.

Muhabir: Ayşe Yıldız