Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya'da

KONYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk Dış Politikası" konferansına katıldıktan sonra Mevlana Müzesi'ne geçti.

Müzeyi ziyaret eden Çavuşoğlu, Müze'deki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu'na burada Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından, esnafla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.